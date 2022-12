Sanremo 2023: Madame squalificata dalla kermesse canora? Amadeus rompe il silenzio

Gossip TV

"Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, c'è un indagine in corso e vedremo", il direttore artistico e conduttore del Festival, ha parlato della vicenda che hai convolto di recente la cantante vicentina tra i big della kermesse canora.

"In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli" , con queste parole, il direttore artistico e conduttore del Festival di Saremo, Amadeus, ha parlato della vicenda che hai convolo di recente la cantante vicentina Madame, tra i big delle kermesse canora sul palco dell'Ariston a partire da martedì 7 febbraio 2023.

Madame squalificata dal Festival di Sanremo? Parla Amadeus

"Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano", ha dichiarato Amadeus nel corso del programma radiofonico The Flight di RTL 102.5.

Qualche giorno fa, il Giornale di Vicenza ha diffuso la notizia che per la cantante sarebbe stata avviata indagine da parte della Procura della Repubblica di Vicenza con l'accusa di falsa vaccinazione anti-Covid.

"Il reato ipotizzato a carico della cantante Madame e della tennista Camila Giorgi è di falso ideologico, per presunta irregolarità nella procedura di ottenimento del Green pass. Le due sono nella lista dei clienti di uno dei medici arrestati, ma non sono sue pazienti. Secondo l'ipotesi d'indagine, potrebbero essersi recate appositamente nello studio di Vicenza per ottenere il Green pass pur non essendosi sottoposte alla profilassi. E' da accertare se i due personaggi pubblici abbiano effettuato o meno la vaccinazione; per le esibizioni della cantante, comunque, all'epoca dei fatti bastava avere un tampone con esito negativo per poter lavorare. I due medici sono stati rimessi in libertà, nel frattempo, perché caduto il rischio di reiterazione del reato."

