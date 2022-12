Sanremo 2023: dopo Chiara Ferragni, Amadeus annuncia un'altra co-conduttrice: ecco chi è

Gossip TV

Sanremo 2023: dopo Chiara Ferragni, Amadeus annuncia un'altra co-conduttrice, la "belva", Francesca Fagnani!

Amadeus lo ha annunciato nel corso della prima puntata di 'Viva Rai2', il nuovo morning show di Fiorello. Chiara Ferragni affiancherà Amadues nel corso della prima e dell'ultima puntata della kermesse, mentre in un’altra puntata sarà presente la giornalista romana. Gianni Morandi invece sarà il co – conduttore di tutte le serate.

"E' un onore, una felicità enorme": così la conduttrice di 'Belve' Francesca Fagnani ha reagito all'annuncio di Amadeus. "Lo so da pochissimo, è stata una super sorpresa anche per me", ha dichiarato la giornalista all'ANSA. "Non so ancora nulla, con Amadeus parleremo a brevissimo: ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo".

Ieri, nel corso dell'edizione delle 13.30 del Tg1, il conduttore ha svelato i nomi dei big della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Ecco l’elenco completo dei 22 cantanti in gara: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino , Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I cugini di campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza Tananai, Paola & Chiara, LDa, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose Levante, Ultimo.

I cantanti in gara saranno 22 come lo scorso anno. Ma quest'anno i giovani saranno 6. Dei 12 finalisti di Sanremo giovani la metà andranno direttamente all'Ariston per un totale di 28 canzoni in gara.

