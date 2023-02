Sanremo 2023: Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento

Gossip TV

Il cantante indagato dalla procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento dopo l'esibizione alla prima serata del Festival di Sanremo

Il cantante Blanco è indagato dalla procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento dopo l'esibizione alla prima serata del Festival di Sanremo. Il cantautore ha presentato il suo brano 'L'Isole delle rose' e durante la performance ha distrutto la coreografia floreale allestita sul palco dell'Ariston.

"Non sentivo in cuffia, non potevo cantare. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo" ha spiegato poi Blanco.

Gli accertamenti sono partiti dalla segnalazione avanzata dal Codacons, che aveva subito presentato un esposto alla procura di Imperia e alla Corte dei Conti:

"Al di là della volga­rità del gesto e del­la sua inopportunità, l’aver distrutto la scenografia del Fe­stival potrebbe real­izzare veri e propri reati. L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immo­bili altrui in occas­ione di manifestazio­ni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclus­ione da uno a cinque anni”.

"Oltre all’aspetto pe­nale, la distruzione operata ieri da Bla­nco ha prodotto un evidente danno econom­ico ai cittadini: la scenografia dell’Ar­iston è infatti paga­ta dagli utenti ital­iani che finanziano la Rai attraverso il canone, e il danneg­giamento a vasi e fi­ori ha determinato uno spreco di soldi pubblici che ora l’ar­tista dovrà risarcir­e. Per tali motivi il Codacons chiede oggi alla Procura di Impe­ria di aprire una in­dagine su Blanco alla luce del possibile reato di “danneggia­mento”, e alla Corte dei Conti di avviare le dovute azioni sul piano contabile finalizzate ad ottene­re dall’artista il ristoro dei danni era­riali."

Blanco, dopo la discussa esibizione a Sanremo, ha pubblicato una lettera di scuse sul suo profilo ufficiale Instagram

Anche Amadeus ha affrontato l'argomento durante la prima conferenza stampa di Sanremo. Sul comportamento di Blanco, il conduttore ha dichiarato:

"Blanco stamattina mi ha chiamato, era dispiaciutissimo, ha chiesto scusa. Io lo conosco, Riccardo è un ragazzo talentuoso, lui ha sbagliato e lo sa lui per primo. Ha chiesto di essere perdonato, è stato il primo consapevole di aver capito di aver sbagliato. Ma non gettiamogli la croce addosso e non me la sento, magari sbagliando, di dire che non deve più far parte del Festival per prossimi anni o di punirlo.