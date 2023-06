Sanremo 2023, Amadeus torna a parlare del caso Blanco: "Ho raccontato la verità fin dall'inizio"

Gossip TV

Amadeus conferma la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo e chiarisce la sua posizione nei confronti di Blanco.

Amadeus è già al lavoro per Sanremo 2024. Il prossimo sarà infatti il suo ultimo Festival proprio come ha rivelato in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, in cui ha colto l'occasione anche per chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Blanco.

Amadeus e il caso Blanco

Amadeus è tornato a parlare del Festival di Sanremo in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Un'edizione davvero scoppiettante, che è stata caratterizzata anche dal caso Blanco. A proposito del comportamento assunto dal giovane cantante sul palco dell'Ariston, il conduttore ha affermato:

Ho solo raccontato la verità fin dall’inizio. Non era premeditato, uno pensa che in tv è sempre tutto organizzato. A Sanremo ancora di più. Seguo tutte le prove, quella di Blanco mi sono assentato perché ero stato chiamato dall’ambasciatore Ucraino per Zelensky. Al ritorno ho chiesto se fosse tutto ok, mi hanno detto che alla fine dell’esibizione avrebbe dato un calcio a delle rose. In diretta non è andata così. Ha spiegato che non si sentiva, ha sbagliato, era dispiaciuto e si è scusato...

Ho trovato esagerati certi commenti, come sentir parlare di anni di carcere. Abbiamo guai veri nel nostro Paese e mi è sembrato tutto troppo amplificato, come molte cose del post Sanremo - ha continuato Amadeus - Sono contento che sia finita così, gli faccio i complimenti per il brano con Mina, ricordando a tutti che l’ha scritto lui.

Per quanto riguarda invece la prossima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha annuncio il suo addio:

Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Se ho già pensato a chi sarà al mio fianco? Inizio a pensarci a settembre. Ho voglia di cambiare quest’anno.

