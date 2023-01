Sanremo 2023, Amadeus non annuncia nessun ospite a Domenica In, come aveva promesso e scatta la polemica

Gossip TV

Da Viva Rai 2! era stato rivelato che in questa puntata di Domenica In, Amadeus avrebbe dovuto annunciare un nuovo super ospite internazionale. Ma, il mancato annuncio ha generato una valanga di commenti negativi. Vediamo insieme cosa è successo.

Il direttore artistico e conduttore dell'imminente edizione del Festival di Sanremo, Amadeus, avrebbe dovuto annunciare il prossimo super ospite internazionale a Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier, durante il quale in diretta si sarebbe collegato dall'Ariston dove sono in corso gli ultimi lavori in vista dell'inizio del Festival.

Domenica In, Amadeus e il flop del mancato annuncio

Intervistato da Mara Venier, il conduttore ha raccontato come procedono i preparativi. Il pubblico ha seguito rapito lo svolgersi dell'intervista, perché sperava di poter ascoltare presto qualche news sul famoso super ospite internazionale tanto decantato. Peccato, però, che si sia rivelato tutto un bluf, dato che non è stato annunciato nessun nome.

A sorpresa è apparso in videochiamata Fiorello, storico amico di Amadeus. Proprio durante il suo programma, Viva Rai 2! Fiorello aveva spoilerato il presunto annuncio di Domenica In.Invitato poi al TG1 ha annunciato i nomi di Peppino Di Capri per la serata di giovedì e di Gino Paoli nella serata finale, durante la quale il cantautore sarà celebrato per la sua carriera.

Nessun annuncio tuttavia di ospiti internazionali e il web si è rivoltato, sebbene il conduttore abbia rivelato che fino al 7 febbraio ci sono ancora diverse carte da giocare e per diversi ospiti le trattative sono ancora in corso.