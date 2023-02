Gossip TV

Sanremo 2023, Amadeus in conferenza stampa non nasconde la preoccupazione: "Se mi chiederanno di andare via? Lo farò"

Durante la conferenza stampa che ha visto concludersi gli ultimi momenti della kermesse di Sanremo 2023, il conduttore Amadeus non ha nascosto che se dovessero chiedergli di lasciare la conduzione per l'anno prossimo, non avrebbe altra scelta che farlo. Vediamo insieme cosa ha detto.