Sanremo 2022, "Noi cantiamo l’amore omosessuale?”, Blanco e Mahmood fanno chiarezza sulla questione

I due cantanti, in testa alla classifica di Sanremo, hanno parlato del significato della loro canzone.

Blanco e Mahmood, attualmente in testa alla classifica della 72esima edizione Festival di Saremo con l'intenso e incantevole brano "Brividi", hanno parlato del testo della loro canzone e del suo significato.

Intervistati durante una diretta Instagram per Grazia, i due artisti hanno dichiarato:

Non citiamo mai la parola ‘amore’ perché non si tratta solo di amore, ma la voglia di mettersi in gioco e rischiare, più che amore è un buttarsi nel buio: il tema principale di Brividi è il disagio di non sentirsi accettati al 100%.

Quando la giornalista ha chiesto: “Quindi quando leggete dappertutto che Mahmood e Blanco portano sul palco del Festival di Sanremo l’amore omosessuale voi che ne pensate?

“Ci distruggono tutto quello che vogliamo raccontare, noi vogliamo portare la libertà universale di sentirsi liberi di poter esprimere qualsiasi tipo di amore. In generale, nella totalità. Non vogliamo incasellare l’amore, vogliamo dargli uno sfogo libero al 100%., ha risposto Mahmood.

Al termine della terza serata del Festival il brano Brividi si è classificato al primo posto, dopo le votazioni della sala stampa e dopo l'esito del televoto nel corso del terzo appuntamento andato in onda ieri. E non è finita qui. Il brano è in vetta su iTunes mentre, su Spotify, ha infranto ogni record diventando la canzone di sempre più ascoltata in 24 ore con 3,3 milioni di stream, arrivando addirittura al quinto posto della classifica globale della piattaforma.

