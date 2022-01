Sanremo 2022: Maria Chiara Giannetta e l'ansia da prestazione che si materializza nella celebre scalinata

Gossip TV

Mancano una dozzina di giorni all'inizio del Festival di Sanremo 2022 e Maria Chiara Giannetta, una delle co-conduttrici, non nasconde l'emozione.

Non che ce ne sia bisogno ma, per rinfrescarci la memoria, queste sono le cinque co-conduttrici che affincheranno Amadeus sul palco dell'imminente nuova edizione del Festival di Sanremo: Sabrina Ferilli, Ornella Muti, Drusilla Foer, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta. Proprio quest'ultima, 29enne attrice che abbiamo apprezzato nel ruolo da protagonista della fiction Blanca (che avevamo già visto anche in Buongiorno Mamma! e in Don Matteo), ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ha ribadito una paura che aveva già annunciato ironicamente su Instagram una settimana fa: l'ansia per le scale. La prima cosa che aveva detto Drusilla Foer quando c'è stato il photoshooting di presentazione con le cinque donne era stato "Ora è la cosa peggiore, scendere la scalinata, vedremo come va a finire, io mi rompo un femore di sicuro". Questo "terrore" si è esteso anche a Maria Chiara Giannetta che sul suo post scriveva così:

Lo so che devo fare un post a riguardo, sono due giorni che dovrei dire qualcosa su quello che sta succedendo, cioè, si fa così no?

Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto e che mi stanno incoraggiando e mi gratto per tutte le volte che ho letto le parole “scale di Sanremo” spero di riuscire a scenderle e di non rimanere nella storia per esserci rimasta secca.



Togliendo il pourparler, posso dire che sono emozionata e pronta, qualche disturbo di sonno, ma ci sta dai!

Maria Chiara Giannetta si prepara per il Festival di Sanremo: "Mi chiedono tutti delle scale"

"Mi stanno facendo venire una discreta ansia per le scale. È la cosa che mi chiedono tutti, anche sui social, infatti penso me la stiano un po’ tirando... detto questo, ho la sensazione che gli altri quasi si aspettassero di vedermi su quel palco. Ho dovuto tenere il segreto per un mese. Quando finalmente l’ho potuto dire ai miei, mia mamma ha detto: Che bello, lo immaginavo" racconta Maria Chiara Giannetta nell'intervista sulle pagine del quotidiano. La giovane attrice dovrà gestire emozioni e stress sapendo Sanremo è l'evento nazionale che tutti guardano, come quando gioca l'Italia del calcio e ogni italiano diventa l'allenatore, pronto ad applaudire e criticare senza soluzione di continuità. Quando vedeva il Festival in TV lo scorso anno, mai si sarebbe immaginata che sarebbe toccato anche a lei. "Mi è molto piaciuto lo stile di Matilde De Angelis, in cui mi rivedo. Una ragazza semplice, simpatica... Io ho qualche idea, ma il mio primo obiettivo è intrattenere portando un po’ di gioia", ha detto l'attrice.