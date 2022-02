Sanremo 2022: battutaccia sull'assenza di Luca Argentero, l'attore sbotta "Vaff...."

Gossip TV

La pagina satirica di Spinoza Live, ha ironizzato sulla mancata partecipazione al Festival di Luca Argentero e l'attore è sbottato

L'assenza al Festival di Sanremo di Luca Argentero non è passata inosservata. Annunciato da settimane come super ospite, l'interprete della fortunata serie Doc-Nelle tue Mani, ha dovuto dare forfait all'ultimo a causa di un grave lutto: è infatti venuto a mancare il suocero, il padre della moglie Cristina Marino.

Alla vigilia della diretta, l'attore torinese ha quindi dovuto declinare l'invito per "motivi personali". Nella consueta conferenza stampa pre-puntata, il direttore artistico e conduttore Amadeus, ha poi svelato della prematura scomparsa del padre della Marino.

Poco prima della seconda serata del Festival, sulla pagina satirica di Twitter Spinoza Live, è stato condiviso un tweet "ironico" sull'assenza dell'attore che suscitato l'ira di quest'ultimo.

"Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c'era il compito in classe", si legge. "Vaffanucul*" è stata la risposta di Argentero dal suo profilo ufficiale Twitter.

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.