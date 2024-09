Sabrina Salerno in ospedale a causa di un tumore maligno al seno

Gossip TV

L'iconica showgirl e cantante Sabrina Salerno, si è immortalata sui social in attesa di un intervento per asportare una tumore maligno al seno: "Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia,malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire"

La showgirl, su Instagram, si è immortalata presso l'ospedale Ca' Foncello Treviso, accompagnando lo scatto con queste parole:

"Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura , ansia , malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita"

Cantante, showgirl e attrice italiana, Sabrina Salerno è nota per il suo successo musicale negli anni '80 e per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nata a Genova il 15 marzo 1968, è diventata un'icona della musica pop e dance italiana ed europea, grazie a hit di successo come "Boys (Summertime Love)" e "Sexy Girl", che hanno dominato le classifiche internazionali. Sabrina ha raggiunto la popolarità negli anni '80 grazie al suo stile energico e provocante, che l'ha resa una delle star italiane più riconosciute a livello internazionale. La sua canzone "Boys" è stata un enorme successo in tutta Europa e oltre, consolidandola come icona della dance music. Oltre alla musica, Sabrina ha lavorato in televisione e al cinema. Ha partecipato a vari programmi televisivi, recitato in film e spettacoli teatrali. È apparsa anche in varie produzioni cinematografiche, principalmente in commedie italiane negli anni '80 e '90. Negli anni recenti, Sabrina ha continuato a esibirsi in concerti e a partecipare a programmi televisivi, come concorrente di reality show e in eventi speciali. Nel 2020, ha partecipato al Festival di Sanremo insieme alla cantante italiana Jo Squillo, unendo la nostalgia del pop anni '80 con una moderna rilettura della sua carriera.

"Questo settembre sarà per me un mese importantissimo!!! Sono pronta", aveva scritto la showgirl qualche giorno fa e oggi c'è stato l'annuncio del tumore che ha spiazziato tutti i fan.