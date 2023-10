Rottura Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, interviene Micol Olivieri: "Quanta ipocrisia"

Gossip TV

Micol Olivieri ha voluto dire la sua sulla rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ecco cosa ha dichiarato!

La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha avuto una forte risonanza mediatica e a commentare la fine dei Basciagoni è intervenuta anche Micol Olivieri, nota attrice della fiction I Cesaroni e influencer. Dal suo profilo Instagram, infatti, Micol condivide con i fan momenti della sua vita quotidiana e riflessioni su situazioni attuali e anche in questo caso non si è tirata indietro dall'esprimere ciò che pensava.

Rottura Basciagoni, interviene Micol Olivieri

I Basciagoni si sono conosciuti durante l'edizione vip del GF e nel giro di poco sono finiti sulla bocca di tutti per la romantica e plateale proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. A questo si è aggiunta poi la gravidanza della coppia, che ha portato alla nascita della piccola Celine Blue, nata lo scorso maggio. Ai due non restava che coronare il loro sogno con un matrimonio in grande stile, ma voci di una crisi si erano diffuse già a fine settembre.

Queste voci sono culminate poi con un annuncio, prima da parte di Codegoni, poi di Basciano, sulla fine della loro storia. L'ex gieffina non ha voluto specificare i motivi della fine della relazione, adducendo semplicemente tutto a "motivi molto gravi" e lasciando intendere che ci fosse stato un tradimento da parte del vippone. Nel corso di una diretta sui social, Sophie Codegoni è scoppiata in lacrime, confermando che le voci di tradimento non erano poi così infondate, nonostante Alessandro Basciano avesse smentito totalmente. Su questo teatrino social è intervenuta Micol Olivieri, conosciuta per il ruolo di Alice nella serie tv I Cesaroni: dopo aver lasciato il mondo della recitazione, Micol è diventata mamma di due bambini ed è un'influencer molto affermata e seguita. Vista la risonanza che ha avuto la rottura dei Basciagoni, anche l'attrice ha voluto esprimre la sua opinione

"Gli ultimi di cui si sta parlando sono Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ma non sono stati proprio loro che sul red carpet del Festival di Venezia lui fece la proposta di matrimonio a lei? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a loro piace stare al centro dell'attenzione e sicuramente non sono delle persone riservate. Il punto è uno: il gossip ti regala tanta visibilità, ma devi saperla gestire; è una palla infuocata, rischi che ti scoppi tra le mani come la fama. Quando le cose vanno male ricordati di essere coerente!"

L'influencer ha proseguito dicendo che la coppia, dopo aver deciso di condividere con migliaia di persone il desiderio di sposarsi, allora non avrebbero dovuto invocare il diritto alla privacy nei momenti difficili:

"Se sei famoso è grazie ai fan. Non puoi pretendere la privacy. Un pochino mi fa ridere, ci vogliono le p**** per gestire la fama e soprattutto quando le cose si fanno difficili"