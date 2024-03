Processo in corso, Barbara D'Urso vs Naike Rivelli: i dettagli della diffamazione

Gossip TV

Risalgono al 2019 i fatti legati al processo per diffamazione attualmente dibattuto nel Tribunale di Alessandria.

Potreste non essere al corrente di un piccolo processo in corso che coinvolge due personalità del mondo dello spettacolo. Siamo nel Tribunale di Alessandria e la 49enne attrice Naike Rivelli, notoriamente figlia di Ornella Muti, è costretta a difendersi dall'accusa di diffamazione. Ad averla denunciata è la conduttrice 66enne Barbara D'Urso che si è costituita parte civile (ovvero, essendo la persona danneggiata chiede di aver un ruolo attivo al processo in vista di un risarcimento).

Barbara D'Urso e Naike Rivelli: cosa è successo tra loro?

Innanzitutto perché il Tribunale di Alessandria? Naike Rivelli è domiciliata nella cittadina di Lerma, in provincia di Alessandria e questo rende competente il Tribunale della città. I fatti dell'accusa di diffamazione si riferiscono a due video condivisi sul profilo Instagram dell'attrice che in data 31 gennaio 2019 commentava un'intervista rilasciata dal critico d'arte Vittorio Sgarbi a Maria Carmela D'Urso (questo il suo nome all'anagrafe). In un secondo video invece commentava un'intervista rilasciata da Silvio Berlusconi sempre alla D'Urso nel corso del programma televisivo Pomeriggio 5.

Secondo l'accusa, Rivelli ha commentato tali interviste lasciando intendere che il percorso professionale di Barbara D'Urso fosse stato agevolato da favoritismi di persone influenti all'interno del network di lavoro, ovvero Mediaset. Favoritismi ottenuti dando in cambio che cosa? Ecco, l'allusione di Rivelli ovviamente andava in quella direzione là, la sfera sessuale.

Stando a quanto riferiscono gli avvocati di Rivelli, la loro assistita non ha mai voluto attaccare direttamente D'Urso né di offenderla, ma criticare un modello di fare televisione da lei rappresentato. Il dibattimento è in corso e non si esclude la possibilità di un accordo, non necessariamente di natura economica in quanto la D'Urso non è interessata ad ottenere denaro, piuttosto delle scuse.