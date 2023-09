Pomeriggio 5, share in picchiata: "Mediaset preoccupata, si pensa a dei cambiamenti"

Gossip TV

La nuova edizione del talk show condotto da Myrta Merlino, pare stia preoccupando i vertici di Cologno Monzese.

Dopo l'ottimo esordio, la nuova edizione del talk show di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino ha registrato un netto in calo dopo l'arrivo del competitor, La Vita in Diretta, tornato in onda da lunedì 11 settembre scorso con la quarta edizione condotta da Alberto Matano.

Mediaset sarebbe preoccupata per gli ascolti di Pomeriggio 5

Durante la settimana, l'ex contenitore di Barbara D'Urso ha registrato una media pari al 12% di share mentre il programma delle rete ammiraglia di Piazza Mazzini si sta assestando intorno al 19%. Tali numeri pare stiano iniziando seriamente a preoccupare l'azienda Mediaset, tanto da pensare a qualche cambiamento.

Ecco cosa ha rivelato Marco Zonetti sul portale di Dagospia:

“La speranza si è tuttavia infranta nei giorni successivi quando Matano ha riconquistato sempre più terreno mentre Merlino l’ha perduto progressivamente. Per fare un esempio, giovedì 14 settembre, in sovrapposizione, La Vita in Diretta si è assestato al 18.82% e Pomeriggio Cinque al 13.63%. Ben cinque punti di differenza.

"Ma Mediaset inizia a essere impensierita da un altro dato: Pomeriggio Cinque lascia infatti molto bassa la curva degli ascolti al programma immediatamente successivo, ovvero Caduta Libera di Gerry Scotti, costretto a partire in salita per tentare di recuperare qualche punto contro il “rivale” Marco Liorni al timone di Reazione a Catena su Rai1. In ogni modo, i risultati della nuova gestione di Myrta Merlino iniziano a preoccupare Mediaset, che potrebbe pensare a qualche ritocco da apportare alla trasmissione onde risollevare gli ascolti, specie nella seconda parte. Sempre che non sia troppo tardi, come scrive Giuseppe Candela su Twitter”.