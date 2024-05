Pomeriggio 5, Myrta Merlino non condurrà più il programma? Ecco chi la sostituirebbe!

Gossip TV

Secondo gli ultimi rumors, Myrta Merlino potrebbe non condurre più Pomeriggio 5. Ecco chi sarebbe la conduttrice che la sostituirebbe!

Pomeriggio 5 è sempre stato tra i programmi delle reti Mediaset più seguito, nel pomeriggio di Canale5 e in quest'anno è andato incontro a un cambiamento importante: dopo 15 anni di conduzione, Barbara D'Urso ha dovuto dire addio alla trasmissione ed è stata sostituita da Myrta Merlino. Una decisione che non è piaciuta molto ai fan del programma, alcuni dei quali rimasti fedeli alla conduzione della D'Urso. Ma sembra che, dopo l'estate, anche Myrta Merlino non farà ritorno in trasmissione. Ed è già spuntato il nome di chi la sosituirebbe.

Myrta Merlino, l'addio a Pomeriggio 5 è vicino? Ecco chi la sostituirebbe!

Secondo diversi rumors, la conduttrice concluderà questa edizione di Pomeriggio 5, ma dopo l'estate non tornerà a condurre il talk show del pomeriggio di Canale5. Per mesi si è parlato di una conferma da parte di Mediaset della conduttrice, ma ora sembra sempre più chiaro che l'azienda stia pensando a una sostituzione.

L'indiscrezione è stata riportata da TvBlog e secondo il portale di informazione, dopo l'estate l'addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 diverrà una certezza. E, a sostituirla ci sarà Simona Branchetti! Sul sito si legge, infatti, che l'ex conduttrice de L'aria Che Tira potrebbe passare su Rete 4 alla conduzione di un talk show in prima serata:

"La voce più insistente che arriva dalle parti del Biscione è la seguente: Simona Branchetti sarebbe in pole per prendere il posto di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 dalla prossima stagione. A sua volta, l’ex conduttrice de L’Aria Che Tira dovrebbe trovare spazio su Rete 4, probabilmente al timone di un talk show di prima serata. D’altronde era questa l’idea di Pier Silvio Berlusconi, quando un anno fa circa decise di ingaggiare da La7 la Merlino"

Simona Brachetti lavora a Mediaset dal 2007 e ha già condotto Pomeriggio 5 News nella versione natalizia e anche la versione mattutina, perciò, potrebbe essere la candidata perfetta per sostituire Myrta Merlino alla conduzione del talk show. Attualmente, nessuna delle due conduttrici e giornaliste ha commentato la notizia, perciò, non ci resta che attendere l'eventuale conferma o smentita ufficiale.