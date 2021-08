Pomeriggio 5, la data d'inizio della nuova stagione e tutte le novità

Gossip TV

Torna il contenitore quotidiano di Barbara D'Urso dal 6 settembre: il promo ufficiale

Tutto pronto per il ritorno in tv di Barbara D'Urso che tornerà al timone di Pomeriggio 5 a partire da lunedì 6 settembre prossimo. Al momento non è stato specificato l’esatto orario di messa in onda, anche se si prevede che lo storico talk show della conduttrice campana avrà un leggero taglio rispetto alla consueta durata. Pomeriggio 5 dovrebbe iniziare intorno alle 17.30 con una durata complessiva di circa un'ora.

Il programma pomeridiano in onda sulla rete ammiraglia Mediaset sarà improntato più sulla cronaca che l'intrattenimento e questa rappresenta la novità più rivelante della nuova stagione. La D'Urso, come anticipato nei mesi scorsi, sarà al timone solo di Pomeriggio 5, in quanto, Live - Non è la D'Urso e Domenica Live sono stati ufficialmente sospesi. Al posto dei due contenitori domenicali, andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin e Scene Da Un Matrimonio condotto da Anna Tatangelo. Il programma, ideato da Davide Mengacci, segue delle coppie di futuri sposi durante le fasi della preparazione del loro matrimonio, fino al giorno del fatidico sì.

Palinsesti Mediaset 2021-2022

In occasione della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2021-2022, l' amministratore delegato di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il "ridimensionamento" della D'Urso e i suoi due programmi domenicali cancellati per scelte editoriali.

“Barbara d’Urso ha fatto un grandissimo lavoro - ha dichiarato Berlusconi - ho apprezzato il suo lavoro durante il lockdown. È una bravissima professionista e rimane nella nostra squadra. Farà Pomeriggio 5 che sarà orientato all’attualità. Abbiamo deciso di cambiare qualcosa, infotainment a 360° che passa da politica a cronaca a gossip nel post Covid non ha più senso. Abbiamo deciso di cambiare squadra. La durata dipenderà dai cambi di scaletta, vogliamo inserire una soap tra Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Se ci sono degli adattamenti che riguardano Pomeriggio 5, sono legati alle scalette del pomeriggio di Canale 5. Ci tengo a dire, perché voglio sia chiarissimo la mia e la nostra posizione su Barbara D'Urso, che è una risorsa Mediaset. Al di là di Pomeriggio 5, appena ci sarà un progetto che piace a noi e piace a lei, è certo che torni a fare un prime time di intrattenimento su Canale 5.