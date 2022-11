Pomeriggio 5, ''Gli taglio la gola'', Barbara d’Urso sotto shock

Gossip TV

Viola Valentino, ospite della puntata di Pomeriggio 5, lascia Barbara d’Urso senza parole. Ecco cosa è successo.

Continua a tenere banco il matrimonio tra la cantante Viola Valentino e Francesco Mango, accusato di aver intrattenuto una relazione con un’altra donna sino al giorno delle nozze. A Pomeriggio 5, Viola sostiene di credere alla versione del marito che poi minaccia lasciando Barbara d’Urso senza parole.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso preoccupata per Viola Valentino

La situazione sentimentale della cantante Viola Valentino e del marito Francesco Mango. Quest’ultimo è stato accusato da Simona Calderone di aver intrattenuto con lei una relazione lunga tre anni, conclusa il giorno prima delle nozze con l’artista. La versione dei fatti di Simona porta alla luce nuove ipotesi su questa unione, tutte contro Mango che è stato accusato di voler trarre vantaggio da questa unione dal punto di vista economico. Vedendo Viola stanca, deperita e non serena, nello studio di Pomeriggio 5 gli ospiti si sono molto allarmati. Barbara d’Urso non ha nascosto la sua preoccupazione per la cantante, facendo intendere di non credere alla versione dei fatti raccontata da Mango e di credere che Viola sia incappata in un uomo che la prende in giro.

“C’è davvero qualcosa di strano, ne riparleremo e cercheremo di capire. Viola ti prego sai il bene che ti voglio, c’è qualcosa che non mi torna”.

Viola, nonostante le proteste dei presenti che tentato di farle notare come la versione della signora Simona sia la più credibile al momento, sebbene sia doloroso ammettere che il marito non la rispetti, crede a Mango. La cantante si dice a conoscenza di questa relazione ma è certa che sia conclusa, e si lascia andare ad un commento agghiacciante che destabilizza la padrona di casa di Pomeriggio 5, in pieno crollo con gli ascolti:

“Se adesso dovessi scoprire che c’è ancora questa storia gli do un calcio nel cu**. La storia tra mio marito e la sua amante c’è stata, non posso negarlo. Lui ha però fatto una scelta e se non la dovesse mantenere gli taglio la gola”.

