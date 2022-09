Pomeriggio 5, Barbara d’Urso la combina grossa: aria di scandalo

Gossip TV

Barbara d’Urso analizza alcuni degli scandali reali dopo la morte di Elisabetta II e il pubblico di Pomeriggio 5 non gradisce.

L’ultima puntata di Pomeriggio 5 è stata incentrata sulla morte della regina Elisabetta II e Barbara d’Urso ha dedicato parecchio tempo ad alcuni scandali reali che hanno fatto scoppiare il caso nello studio di Canale 5.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso sotto attacco: c’entra Elisabetta II

Barbara d’Urso è tornata al timone di Pomeriggio 5 in uno studio tutto nuovo, tecnologico e all’avanguardia, dedicato ogni puntata alla cronaca e al gossip per intrattenere gli spettatori di Canale 5. Barbara, che è stata stracciata da Alberto Matano con La Vita in Diretta, ha dedicato gran parte dell’ultima puntata alla morte di Elisabetta II e alla famiglia reale inglese, rispolverando alcuni vecchi pettegolezzi di palazzo.

Barbara, ad esempio, ha parlato della teoria per cui Harry non sarebbe figlio di Lady Diana e Carlo III bensì sarebbe nato dalla relazione extraconiugale della principessa con James Hewitt - con tanto di foto e sovrapposizioni pseudoscientifiche - per poi riportare le ultime dichiarazioni del presunto figlio illegittimo di Carlo e Camilla.

Questa pagina di approfondimento gossip, tuttavia, non è piaciuta affatto al pubblico di Pomeriggio 5 che ha trovato oltraggioso e irrispettoso parlare di scandali di corte, per altro mai provati, proprio mentre passavano in sottofondo video e foto della bara della regina. "Ma vi rendete conto di cosa stanno facendo?! Invece di dare tributo alla regina, fanno questi circhi”, questo uno dei tantissimi messaggi di sdegno su Twitter dove gli utenti non hanno risparmiato Barbarella. Senza dubbio dopo questo scivolone, la presentatrice partenopea si dovrà rimboccare le maniche per non perdere fedeli telespettatori.

