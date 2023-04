Platinette è a casa dopo l'ictus: Mauro Coruzzi si mostra nel salotto di casa con sua la cagnolina!

Gossip TV

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è finalmente tornato a casa dopo un mese di ricovero a causa dell'ictus che lo ha colpito. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Poco meno di un mese fa, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato ricoverato e operato d'urgenza dopo aver avuto un grave ictus. L'intero mondo dello spettacolo è rimasto con il fiato sospeso in attesa di conoscere ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute, temendo il peggio. Tuttavia, il conduttore non ha rinunciato a lottare e grazie ai medici e alla sua forza di volontà è migliorato notevolmente e in queste ore ha finalmente fatto ritorno a casa!

Platinette ritorna a casa: arrivano le foto di Mauro Coruzzi dal suo soggiorno!

Pochi giorni fa, Coruzzi aveva pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni, spiegando che le notti in ospedale trascorrevano molto lentamente, ma che a un mese di distanza dall'evento che lo aveva costretto all'ospedale di Niguarda di Milano, la situazione stava migliorando. Il conduttore ha anche voluto pubblicare delle foto del suo soggiorno e di come era stato riorganizzato per andare incontro alle sue nuove necessità: il divano è stato sistemato in letto e via tutti i tappeti e qualsiasi oggetto che potesse accidentalmente rappresentare un pericolo per lui, dato che è ancora difficile camminare liberamente.

In poche ore, Platinette ha fatto ritorno nella sua dimora e ha mostrato le foto sui social dell'accoglienza calorosa della sua cagnolina Kiri, che già quando era in ospedale ha avuto modo di vedere, grazie agli amici che l'hanno portata nel cortile dell'edificio, in modo da lasciargliela vedere. Il conduttore aveva mosso i primi passi già pochi giorni dopo il malore, mostrandosi fiero sui social con un video, così come aveva voluto condividere ogni nuovo passo e miglioramento con i followers, come il video in cui mostra anche le difficoltà nel riprendere a parlare.

La notizia del suo malore aveva sconvolto i colleghi del programma Rai ItaliaSì con cui collabora da ormai diversi anni e lo stesso conduttore Marco Liorni aveva pubblicamente augurato al collega di rimettersi presto. Ora, con il ritorno a casa e alle sue comodità, le condizioni di Platinette non potranno che migliorare ancora di più.