Pietro Tartaglione attacca Edoardo Donnamaria: volano stracci sui social

L'ex corteggiatore ed ex scelta di Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione, ha condiviso una Storia su Instagram contro Edoardo Donnamaria che ha poi replicato su Twitter.

Pietro Tartaglione contro Edoardo Donnamaria: "Non sei nessuno, fossi la tua famiglia ti prenderei a calc* in culo"

L'ex gieffino ha pubblicato ieri un messaggio di condoglianze per la scomparsa di Silvio Berlusconi, puntando il dito contro chi ricordato l'ex premier solo per farsi pubblicità

"Mi accordo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi, ma pensando ad influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo...ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro", queste le parole di Donnamaria, alle quali Pietro Tartaglione ex corteggiatore di Uomini e Donne e fidanzato dell'ex tronista Rosa Perrotta ha replicato duramente:

"Già il fatto che nella stessa frase fai le condoglianze e crei una polemica la dice lunga su quanto siano sentite le tue condoglianze super false, sei cosi presuntuoso da chiamare glia altri personaggini, abbiamo il "personaggione" navigato qui ma chi cazzo* sei? Ma fatti un bagno di umiltà io se fossi la tua famiglia di prendere a calci in cul+, ragazzino viziato, non sei nessuno""

La questione si è poi sposata su Twitter dove Donnamaria ha pubblicato alcune risposte date in privato a Tartaglione, aggiungendo:

"Mi ci mancava tortiglione oggi. se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo!"