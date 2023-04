Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin prossimi alle nozze? C'entra una promessa fatta a Silvio Berlusconi

Gossip TV

Secondo un'ultima indiscrezione, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sarebbero vicini alle nozze. Ecco cosa sappiamo.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sarebbero prossimi alle nozze, secondo le ultime indiscrezioni. E a spingere i due a pronunciare il fatidico sì potrebbe essere anche una promessa che l'amministratore delegato Mediaset ha fatto al padre Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin prossimi alle nozze?

Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano dove si sta sottoponendo a una serie di cure per affrontare una leucemia mielonocitica che gli è stata diagnosticata. E, come riporta il settimanale Diva e Donna, sembra che in occasione di alcune visite del figlio, Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato di Mediaset avrebbe promesso al padre che presto sposerà la compagna, Silvia Toffanin.

La coppia è ormai insieme da diversi anni e hanno avuto due figli: Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, ma nonostante siano felici e innamorati non hanno ancora deciso di pronunciare il sospirato sì. Nei mesi scorsi diversi rumors si erano susseguiti su un possibile matrimonio, ma sembra che quella che era solo una voce, ora, sembra più certa, dato che come riporta il settimanale:

"Mentre Berlusconi lotta contro la malattia, Pier Silvio è pronto al grande passo con la Toffanin. Sposa Silvia: l'ha promesso a papà Silvio"

Sul matrimonio, qualche tempo fa, anche il sindaco di Portofino, dove la coppia avrebbe casa, aveva auspicato un matrimonio tra i due, magari celebrato da lui stesso nella chiesa di San Sebastiano.