Pechino Express, volto amatissimo dai bambini si candida per il reality: "Mi piacerebbe partecipare"

Gossip TV

Il giovane volto della tv dei ragazzi Carolina Benvenga, che è diventata negli ultimi anni una vera e propria star del web per i bambini, parla di una sua possibile partecipazione al noto game show Pechino Express.

Dolce, solare e sensibile. Carolina Benvenga è il nuovo volto della tv dei ragazzi. Intervistata da Superguida, in occasione dell'uscita del suo singolo "La Zanzarita", l'attrice e amata conduttrice si è raccontata senza filtri rivelando che le piacerebbe partecipare a Pechino Express, il noto game-show condotto da Costantino Della Gherardesca.

Carolina Benvenga nel cast di Pechino Express: la confessione della conduttrice

L'ultima edizione di Pechino Express, che ha visto trionfare la coppia de "I Pasticcieri" formata da Damiano e Massimiliano Carrara, è finita da diverse settimane, ma c'è un volto molto noto e amato dai ragazzi che si è candidato per partecipare. Stiamo parlando di Carolina Benvenga che, in un'intervista rilasciata a Superguidatv, ha ammesso che le piacerebbe mettersi in gioco nel game-show condotto da Costantino Della Gherardesca con l'inviato speciale Fru:

Non c’è un programma in particolare a cui mi piacerebbe partecipare. Come ospite andrei ovunque. Mi ha sempre incuriosito molto Pechino Express ma il mio problema è che ho fobia dei serpenti. Non mi sono mai proposta proprio per rischiare di ritrovarmi in una situazione del genere. Altri tipi di reality non sarebbero in linea con il mio carattere e la mia privacy.

Leggi anche Le rivelazioni di Damiano Carrara dopo la vittoria a Pechino Express

Carolina, che è diventata nel corso degli ultimi anni una vera e propria star del web per i bambini, ha poi parlato della sua carriera rivelando che partirà presto in tour con un nuovo spettacolo all’insegna della musica e del divertimento per i più piccoli e le loro famiglie. Non solo. La Benvenga ha anche spiegato come è nata l'idea del suo nuovo singolo "La Zanzarita", che è già una hit estiva:

Io sono cresciuta con le canzoni di Cristina D’Avena e con le sigle dei cartoni animati [...] Il nuovo singolo? Volevo fare un tormentone estivo e il pensiero è andato subito alle zanzare che sono un vero tormento per tutti. Il mio compagno ha buttato giù questa canzone che abbiamo poi cantato insieme.

Carolina Benvenga: tutto sulla star del web dei piccini

Carolina Benvenga è un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie italiane. Con la sua energia travolgente e un approccio innovativo all’intrattenimento per i bambini, la ragazza ha conquistato il cuore di tutti. Il suo canale YouTube vanta oltre un milione di iscritti e miliardi di visualizzazioni. La sua carriera, però, inizia tanti anni fa. All’età di 15 anni debutta infatti sul grande schermo prendendo parte al film "Tickets" mentre l’anno seguente partecipa alla pellicola "La luna e il lago". Nel 2007 interpreta un ruolo secondario nella miniserie "Io e mamma" per poi apparire nella fiction poliziesca "Zodiaco". La svolta arriva nel 2008 con la serie adolescenziale "I Liceali", dove interpreta una delle protagoniste principali. L’anno successivo esordisce come conduttrice televisiva presentando insieme ad Andrea Dianetti il game show per ragazzi Staraoke. Nel 2010 torna al cinema con la commedia romantica "Una canzone per te" e nel 2011 è nel cast della fiction "Anna e i cinque". Nel 2012 inizia una lunga collaborazione con la Rai diventando uno dei volti più noti di Rai Yoyo e Rai Gulp. Nel 2020 torna a recitare nel film "Carolina e Topo Tip – Il mistero di Halloween". Tra i progetti più recenti c’è lo Zecchino d’Oro, che presenta nel 2023 insieme a Carlo Conti e al suo grande amico Andrea Dianetti.

Scopri le ultime news su Pechino Express.