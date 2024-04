Pechino Express, tensioni tra Antonella Fiordelisi e la coppia delle Ballerine: volano parole grosse!

Gossip TV

Nuova puntata di Pechino Express, nuovi scontri tra Antonella Fiordelisi e la coppia delle Ballerine. Ecco cosa è successo.

L’ingresso a sorpresa della coppia delle Ballerine, formata da Megan Ria e Maddalena Svevi, ha messo in crisi l’equilibrio di Pechino Express, portando una ventata di forte competitività. Antonella Fiordelisi, che condivide questa spinta alla vittoria con le ultime entrate in gioco, non è da meno e lo sgambetto per liberarsi del Malus le cose parole grosse. Ecco cosa è successo nel corso dell’ultima puntata dello show condotto da Costantino Della Gherardesca.

Pechino Express, Antonella Fiordelisi fa infuriare le Ballerine

La nuova edizione di Pechino Express è giunta alle battute finali, con la prima tappa nello Sri Lanka e nuove difficoltà da superare, una tra tutte il Malus ovvero una bandiera nera che, se non viene consegnata a qualche rivale per tempo, fa finire la coppia a cui è rimasta tra le mani a rischio eliminazione. Tutti vogliono disfarsi del Malus ma c’è chi lo fa con qualche piccolo, seppur consentito stratagemma, creando forti tensioni all’interno del gruppo. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Sky Uno, e in streaming su Now, Megan Ria e Maddalena Svevi sono finite nella trappola di Antonella Fiordelisi.

Le tre ragazze sono senza dubbio tra le tre concorrenti più competitive di questa stagione dello show condotto da Costantino della Gherardesca e così, per liberarsi della bandiera nera, Fiordelisi ha fatto credere a Maddalena e Megan, sul cui screzio con Artem è intervenuto anche il fidanzato, che l’oggetto da evitare assolutamente fosse in possesso proprio dell’attore partenopeo, per poi consegnare il Malus alle Ballerine. Loro due, furiose per l’inganno fatto con estrema nonchalance, hanno iniziato ad inveire contro l’ex gieffina, urlando: “Falsa! Sei una falsa di me**a!”.

Il tentativo di Antonella, tuttavia, si è concluso con un nulla di fatto dato che, alla fine della corsa, la bandiera era ancora in mano a lei e alla compagna Estefania Bernal, arrivate ultime insieme alla coppia dei Fratm. Al momento di indicare la coppia a rischio, quella vincitrice ovvero quella delle Amiche ha fatto il nome di Italia-Brasile ma le due sono riuscite a cavarsela ancora una volta dato che non si trattava di una tappa eliminatoria. Fiordelisi, furiosa per aver nuovamente rischiato di dover lasciare Pechino Express, ha espresso tutta la sua frustrazione invitando la collega Estefania a giocare davvero contro tutti a partire dalla prossima tappa.

Scopri le Anticipazioni sulla nuova stagione di Pechino Express.