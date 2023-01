Amici 22, Gianmarco Petrelli e Megan Ria in crisi, è la fine di un amore?

Gossip TV

Nel daytime di oggi di Amici, è andato in onda un confronto tra Megan e Gianmarco. Ormai, i due ballerini hanno capito di non poter proseguire nella loro storia. Vediamo insieme cosa si sono detti.

Nel daytime di oggi di Amici, tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli è avvenuto un ultimo chiarimento, ma sembra che la loro storia non possa più proseguire. Sempre più distanti, i due ballerini si sono trovati in stanza a parlare per provare a trovare una soluzione alla loro situazione.

Amici 22, Gianmarco e Megan sono in crisi: "Sto male per la tua assenza, perché stai sempre a divertirti"

Nonostante già nelle scorse settimane i due ballerini avessero deciso di provare ad andare avanti nella loro storia, ora, appare sempre più chiaro che la scintilla che li univa si è spenta. Gianmarco è il primo ad ammettere che qualcosa non va e non può fare a meno di addossare tutta la colpa a Megan:

"Ora, è troppo tardi per aggiustare le cose. Non ci sei mai, ti ho aspettato tanto, ma non ce la faccio più. Sono qui per fare altre cose, non posso soffrire o stare male, non voglio soffrire per delle m******** da bambini. Sto male per la tua assenza, perché quando ti cerco, tu non ci sei, stai di là a divertirti."

Per il ballerino non c'è via d'uscita: Megan secondo lui non ha davvero voglia di provarci, ti trovare una soluzione a questa storia, nonostante il parere contrario della ballerina. Gianmarco sembra irremovibile: non c'è più nulla da fare e secondo lui bisognava chiuderla molto tempo prima. E anche se ci crede ancora, non c'è una reale voglia da parte di entrambi di continuare. Mancheranno sicuramente i momenti condivisi insieme: dal buongiorno alle colazioni, ai momenti in casetta.

La ballerina non può che prendere atto della decisione di Gianmarco e gli esterna il suo affetto: "Sappi che per qualunque cosa io ci sono, ti voglio bene". Giamarco è irremovibile e le sottolinea ancora una volta di essere arrivato al limite, perché è stanco e non riesce a continuare così. Megan è in lacrime, ora, incredula della fine della loro storia:

"Non riesco a guardarti con altri occhi, per me è così e basta!"

Scopri le ultime new su Amici