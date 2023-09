Gossip TV

Il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style, potrebbe essere tra i prossimi concorrenti di Pechino Express? Ecco l'ultima indiscrezione!

Il nome di Federico Fashion Style è apparso spesso, negli scorsi mesi, sulle pagine di gossip: il coming out a Verissimo e le beghe legali e social con l'ex compagna Letizia Porcu hanno, diverse volte, portato il parrucchiere delle star a essere protagonista di numerosi articoli. Ora, invece, l'ultima indiscrezione riguarderebbe una sua partecipazione alla nuova edizione di Pechino Express.

Pechino Express, Federico Fashion Style prossimo concorrente?

La nuova edizione di Pechino Express è attualmente in lavorazione e tra i prossimi concorrenti sembra che ci possa essere anche Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star. L'hairstylist, in questi mesi, ha dovuto affrontare la dolorosa separazione dalla compagna Letizia Porcu, madre della sua unica figlia Sophie. Federico Lauri ha, infatti, rivelato a Verissimo che è dai social che ha scoperto che la compagna intendeva chiudere ogni rapporto e che da quel momento l'ex compagna aveva cambiato atteggiamento nei suoi confronti. In una seconda intervista era poi arrivato il tanto sospettato coming out e Federico Lauri aveva rivelato che la decisione era dipesa dal desiderio che sua figlia sapesse la verità da lui e non da terze persone.

Sui social, nel frattempo, si era consumata una battaglia a colpi di insulti e minacce tra lui e l'ex compagna, che nel frattempo aveva ritrovato l'amore con un produttore musicale. Federico Fashion Style ha così vissuto un periodo non facile, testimoniato anche dall'evidente e preoccupante dimagrimento fisico, come molti fan hanno notato.

Tuttavia, sembrava che nelle ultime stories l'hairstylist avesse recuperato il sorriso, sebbene le beghe legali con la moglie siano tutt'altro che concluse. Ecco perché sembra che, nonostante sia stato preso per partecipare alla prossima edizione di Pechino Express, il parrucchiere delle star non vi parteciperà. A svelare la verità è stata Deianira Marzano, che sui social ha dichiarato:

"Federico era stato preso a Pechino Express, ma ha dovuto dire di no perché ci sono cause in corso con la sua ex"

Per avere una conferma definitiva, non ci resta che attendere una dichiarazione del diretto interessato.