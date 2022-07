Pechino Express, Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi nel cast? L’indiscrezione

Gossip TV

Giunge una nuova indiscrezione sui papabili concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, il reality show targato Sky e condotto da Costantino Della Gherardesca.

Pechino Express ha portato il pubblico di Sky a sognare sulla Rotta dei Sultani, eleggendo vincitori la coppia de I Pazzeschi. Ma quali coppie si sfideranno e si metteranno alla prova nella nuova stagione del reality show? Un’indiscrezione riporta i nomi di Clizia Incorvaia e della suocera Eleonora Giorgi.

Pechino Express, Clizia Incorvaia farà coppia con Eleonora Giorgi?

La vittoria de I Pazzeschi, Victoria Cabello e Paride Vitale, risuona ancora nella memoria dei fan di Pechino Express, che hanno apprezzato tantissimo l’edizione targata Sky e le meraviglie, talvolta insidiose per i concorrenti, della Rotta dei Sultani. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire qualcosa in più sulla nuova edizione, anche se al momento vi sono solamente congetture e qualche indiscrezione, come quella che vorrebbe Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi nel cast del prossimo anno.

“Qualche produttore televisivo si sarebbe accorto del loro grande feeling, tanto che le vorrebbe insieme in un programma. Il più papabile potrebbe essere Pechino Express”.

Questo il rumor lanciato da Diva e Donna su nuora e suocera. Clizia, che ha speso parole bellissime per Paolo Ciavarro, ha già preso parte al programma con il suo ex Sarcina e anche il suo attuale compagno è stato volto di Pechino anni fa. Giorgi, invece, ribadisce da tempo di essere pronta per un programma che le dia una sana scossa d’adrenalina, e certamente il format di Sky potrebbe essere più che adatto. Al momento, ribadiamo, non vi sono conferme anche se sarebbe bello vedere insieme Clizia ed Eleonora, sopratutto perché le due hanno sempre dimostrato un’alchimia speciale, andando contro il prototipo di nuora e suocera che si sopportano a malapena.

