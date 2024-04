Pechino Express, Antonella Fiordelisi con il labbro gonfio: ecco cosa è successo all'ex vippona!

Gossip TV

Nell'ultima puntata di Pechino Express, Antonella Fiordelisi si è presentata con il labbro gonfio. Ecco cosa è successo all'ex vippona!

Ieri, giovedì 25 aprile, su Sky Uno è andata in onda l'ottava puntata di Pechino Express e i fan della trasmissione condotta da Costantino Della Gherardesca hanno notato che una delle concorrenti, l'ex vippona del GFVip Antonella Fiordelisi si è presentata con un labbro gonfio. Cosa le sarà successo?

Pechino Express, Antonella Fiordelisi con un labbro gonfio: cosa è successo all'ex vippona?

In corsa per la semifinale con la partner Estefania Bernal, l'ex concorrente del GFVip si è presentata all'eliminazione con un vistoso labbro gonfio. La sua condizione non è passata inosservata e anche il conduttore Costantino Della Gherardesca ha notato l'intoppo con cui si è presentata alla lettura della coppia eliminata.

Il conduttore non ha nascosto la sua preoccupazioni di fronte al labbro gonfio di Antonella Fiordelisi e anche la curiosità, la stessa che avranno avuto gli spettatori da casa nel vedere l'ex concorrente del GFVip in quelle condizioni. Fiordelisi, però, ha subito risposto alle domande di Della Gherardesca, precisando che si deve essere trattato di un incidente:

"Credo che mi abbia punto un insetto, non lo so, forse un ragno. Non so bene. Però mi si è gonfiato tutto"

Antonella Fiordelisi non ha nascosto anche un po' di imbarazzo a farsi vedere con il labbro così gonfio, visto che mentre parlava continuava a portarsi la mano alla bocca, come per nascondere il risultato della puntura. Ma Costantino Della Gherardesca l'ha rassicurata e si è complimentato con lei per il suo coraggio:

"Coraggiosissima, visto che ti sei presentata comunque qui da noi"

Pechino Express, Antonella Fiordelisi svela cosa è successo e perché ha un labbro gonfio

Per evitare di spaventare ulteriormente i suoi fan, l'ex concorrente del GFVip e attuale viaggiatrice di Pechino Express ha deciso di intervenire e raccontare cosa è successo a lei e alla compagna, Estefania Bernal, durante la notte.

A detta di Anotnella Fiordelisi, infatti, lei e la compagna hanno trascorso la notte in una casa che era infestata da insetti e ragni e probabilmente uno die questi l'ha punta sul labbro, provocandole questo anomalo gonfiore. La concorrente è voluta intervenire di persona su X, pubblicando un tweet e rivelando la natura del suo incidente:

"Abbiamo dormito in una casa piena di insetti e ovviamente chi dovevano pungere i raghi? Non si molla per nulla lo stesso, Siamo arrivate seconde. Si va in semifinale, ma è stata veramente tosta"

Scopri le ultime news su Pechino Exprhttps://www.comingsoon.it/tv/pechino-express/18/scheda/ess