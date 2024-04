Pechino Express, Anticipazioni ottava Puntata in onda stasera su Sky Uno

Gossip TV

Stasera, giovedì 25 aprile 2024, va in onda l’ottava puntata della nuova stagione di Pechino Express - La rotta del Dragone. Ecco le Anticipazioni sulle show targato Sky.

Nuova puntata, nuove entusiasmate tappa per le coppie ancora in gara a Pechino Express, la “Rotta del Dragone”. Questa volta ci sarà un’eliminazione? Chi si aggiudicherà la vittoria e la possibilità di eliminare gli avversari? Come se la caveranno le coppie ad affrontare le nuove insidie del percorso più adrenalinico della televisione italiana? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate dell’ottava puntata di Pechino Express, in onda oggi giovedì 25 aprile 2024, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Pechino Express, le Anticipazioni dell’ottava puntata in onda stasera su Sky

Prosegue il viaggio delle coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express, e questa sera giovedì 25 aprile 2024, andrà in onda l’ottava puntata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Siamo giunti alla semifinale in Sri Lanka e i viaggiatori sono chiamati a correre in posti incredibili in cui le piantagioni da tè si alternano a squarci naturali mozzafiato e a una delle ferrovie più caratteristiche del mondo. Durante i 387 km che separano l’antica fortezza di Galle dalla città eterna di Kandy, che compongono la rotta di questa ottava tappa, si aggiungeranno anche incomprensioni e screzi che metteranno a dura prova le coppie.

A contendersi la semifinale sono Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina” e Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”. Missione dopo missione le coppie arriveranno all’Elephant Transit Home, il Parco Nazionale di Undawalawa dove le prime tre coppie si sfideranno nell’attesissimo “gioco degli elefanti”, la prova vantaggio più leggendaria della corsa di Pechino Express.

Poi tutti di corsa fino al traguardo di puntata fissato nella città del XIV secolo Kandy, capitale dell’ultimo re dello Sri Lanka, proprio all’interno di una suggestiva prigione abbandonata. Qui i viaggiatori scopriranno uno dei verdetti più attesi della stagione: quali coppie potranno accedere alla semifinale della prossima settimana?

