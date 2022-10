Pechino Express, Anticipazioni nuova edizione: tappe, cast, chi presenta

Gossip TV

Ecco tutte le Anticipazioni sulla nuova edizione di Pechino Express, presto in onda su Sky. Scopriamo il cast, le tappe e i presentatori.

Pechino Express sta per tornare su Sky con un nuovo, emozionante, viaggio. Svelato il cast ufficiale della nuova edizione del reality show, svelato il volto di chi condurrà i giochi in questa stagione e, soprattutto, svelato l’itinerario pazzesco che aspetta i concorrenti più agguerriti di sempre. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Anticipazioni Pechino Express, tutto sulla nuova edizione

Pechino Express è senza dubbio tra i reality show più amati dal pubblico italiano e l’ultima edizione ha registrato ottimi ascolti e, soprattutto, tantissime condivisioni sui social dove si sono aperti veri e propri dibattiti durante la gara sulla Rotta dei Sultani, vinta da Victoria Cabello e Paride Vitale. Pochi giorni fa è stato svelato il cast ufficiale della nuova edizione, composto da Vip provenienti da vari ambiti come le giovani influencer Giorgia Soleri e Federippi (Federica Fabrizio) - la prima nota per essere la fidanzata di Damiano David dei Maneskin e per la sua lotta nel far riconoscere malattie ancora visibil i-, Alessandra Demichelis e Lara Picardi, l’ex temuto giudice di Masterchef Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Nel cast anche Dario e Caterina Vergassola, Martina Colombari e Achille Costacurta, i neo-sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Carolina Stramare e Barbara Prezja, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, e la coppia proveniente da Il Collegio, ovvero la temibile professoressa di matematica Maria Rosa Petolicchio e lo studente modello Andrea Di Piero. Il cast è senza dubbio ricco di sorprese gradite al pubblico di Sky, dove andrà in onda la nuova edizione del programma che sarà ambientata in alcuni dei luoghi più esotici e affascinanti del mondo.

Pechino Express, infatti, si snoderà tra India, Borneo Malese e Cambogia con scenari unici, paesaggi mozzafiato, tutte le difficoltà di adattarsi a culture così lontane e le scomodità di Paesi che vivono a contatto con la natura incontaminata e hanno spesso da offrire poco comfort ma tanta verità. Come annunciato su Instagram, dopo l’unione perfetta dello scorso anno, si ripete la conduzione a due di Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca che daranno il loro contributo alla gara, per la gioia dei fan innamorati di questa coppia di presentatori. In attesa di conoscere la data ufficiale del debutto su Sky della nuova edizione di Pechino Express, restiamo in attesa di nuove anticipazioni.

