Maria De Filippi e la famiglia tutta, in una nota dell'avvocato Pierluigi De Palma, esprimono tutta la loro rabbia per la diffusione delle notizie sul patrimonio di Maurizio Costanzo.

Pochi giorni dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo che si è spento all'età di 84 anni nella mattinata di venerdì 24 febbraio scorso, sono state diffuse notizie anche sul patrimonio del grande giornalista, dettagli svelati dal Corriere Della Sera, che ha parlato di un patrimonio di “di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia”.

Patrimonio Maurizio Costanzo, l’ira di Maria De Filippi parla il suo legale: "E' sorpresa e addolorata"

Le notizie riguardanti l’eredità lasciata dal grande giornalista alla moglie e ai suoi tre figli (Camilla, Saverio e Gabriele) hanno scosso profondamente la famiglia e oggi, come riporta La Repubblica, hanno affidato al quotidiano un nota dell’avvocato Pierluigi De Palma.

"Le notizie sono false e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti" ha precisato il legale aggiungendo che Maria De Filippi è “sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità”, si legge sulla nota diffusa dall’avvocato De Palma. “La valutazione del patrimonio è immaginifica”

Maria De Filippi, a distanza di una settimana dall'improvvisa e dolorosa perdita, tornerà in onda domani, con l'ottava puntata di C'è Posta per Te e oggi, venerdì 3 marzo verrà registrata l'ultima puntata di Amici prima del serale che andrà in onda domenica 12 marzo. A partire da lunedì 6 marzo Amici e Uomini e Donne torneranno in onda nelle consueta programmazione pomeridiana.