Parla la presunta amante di Alessandro Basciano: "Ad Ibiza abbiamo passato la notte insieme e mi ha giurato amore"

La modella spagnola ha parlato anche di Sophie Codegoni: "L'ho aiutata ad aprire gli occhi!"

Luzma Cabello, modella ed ex tentatrice della versione spagnola di Temptation Island, ha raccontato la sua versione dei fatti al settimanale Di Più.

Luzma Cabello: "Io e Alessandro Basciano abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore"

La ragazza è stata indicata come la presunta amante di Alessandro Basciano e il motivo principale della fine della storia d'amore tra l'ex gieffino e l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista della sesta edizione del Gf Vip, Sophie Codeogni.

La Codegoni ha affermato di avere le prove del tradimento di Basciano con la Cabello mentre lui, a Verissimo ha affermato che non c'è stato nulla e che Luzma desiderava solo avere visibilità. Stando a ciò che ha raccontato la modella spagnola a Di Più, la relazione con Basciano era nata nel 2021 ed è stata troncata dalla Cabello quando si è resa conto del carattere troppo possessivo e geloso del deejay.

Luzma e Basciano si sarebbero ritrovati ad Ibiza grazie al manager di Alessandro e lì sarebbe nuovamente scoccata la scintilla.

"Abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore" ha dichiarato la modella spagnola. Poche ore dopo, tuttavia, Alessandro sarebbe apparso molto diverso ammettendo che la sua ex (ovvero Sophie) se avesse scoperto qualcosa le avrebbe fatto delle scenate. La ragazza ha capito successivamente che Sophie non era una sua ex e avrebbe quindi deciso di rendere partecipe la Codegoni di tutto:

"E’ stata una scelta sofferta, ma ho fatto bene perché immediatamente ci siamo rese conto che ci stavi manipolando entrambe. Le ho mandato le schermate dei messaggi che ci siamo inviati e l’unica foto che avevo scattato con le tue cose accanto. Non volevo rendere pubblica questa cosa, anche se poi il mio nome è stato fatto. E tu, dopo quello che è successo, invece di chiedere scusa sei andato in tv a mentire ancora su di noi."