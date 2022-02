Paolo Bonolis sminuisce il successo di Amadeus: "Sanremo ora è più facile di quando l’ho fatto io”

Gossip TV

Il conduttore Mediaset intervistato a R101, ha messo a confronto le sue edizioni del Festival con quelle del collega e direttore artistico degli ultimi tre Festival di Sanremo

Paolo Bonolis non ci sta e sulla scia delle recenti dichiarazioni della moglie Sonia Bruganelli, nel corso di una ospitata a "Facciamo finta che", programma radiofonico di R101 condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, il conduttore di Avanti un Altro ha detto la sua sugli ascolti del Festival di Sarenmo.

"Che memoria hai dei tuoi Sanremo?", ha domandato il giornalista. "Piacevolissimi. Erano Sanremo nei quali bisognava darci dentro per organizzarli, per creare qualcosa di veramente nuovo, spettacolare, perché avevamo contro tutto. Nel 2005 e nel 2009 avevamo contro la guerra civile perché tutti i programmi migliori di Mediaset erano accesi", ha dichiarato Bonolis che ha condotto il Festival nel 2005 e nel 2009.

"Poi la cosa è cambiata, sono contento per loro perché la strada è più semplice, però bisogna impegnarsi meno ora a farlo. Ora non c'è proprio programmazione contro e quindi diventa un po' più facile, per quanto poi la cosa devi farla bene, hanno saputo farla bene tutti, ci mancherebbe altro, però non c'è più quella tigna che ci vuole per trovare qualcosa che possa sconfiggere anche le velleità dell'avversario", ha aggiunto Paolo Bonolis.

Nel 2005, Bonolis, con la prima serata del Festival, raggiunse il 54.78% di share. La serata finale della 72esima edizione della kermesse canora condotta da Amadeus è stata la più vista degli ultimi 25 anni, con uno share del 64.9% pari a 13 milioni 380 mila spettatori. Solo Mike Buongiorno, Piero Chiambretti e Valeria Marini nel 1997 fecero di meglio raggiungendo il 68.9% di share.