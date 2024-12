Paola Ferrari rivela due amori finora nascosti, tra cui quello con Eros Ramazzotti

Gossip TV

La giornalista sportiva Rai Paola Ferrari rivela a Monica Setta due celebri amori, finora tenuti nascosti. Uno con Eros Ramazzotti, suscitando qualche dubbio.

Nel mondo del gossip, si sa, più riveli segreti mai confessati e più diventi popolare. Durante una puntata di Storie di donne al bivio, programma condotto da Monica Setta su Rai 2, Paola Ferrari, da sempre uno dei nomi più presenti sulle cronache pettegole, ha rivelato due storie d'amore di cui il pubblico non era a conoscenza e con cui ha spiazzato un po' i cronisti che hanno avuto questa anticipazione. Vediamo di cosa si tratta.

Gli amori segreti di Paola Ferrari

L'intervista a Paola Ferrari, anticipiamo, andrà in onda il 27 dicembre, ma intanto sono trapelate queste piccanti rivelazioni. Gli amori segreti della giornalista sono nientemeno che Eros Ramazzotti e il principe Alberto di Monaco. Al 1986 risale la storia tra lei e il cantante romano, a quanto ha dichiarato: "Eros? Siamo stati insieme nel 1986, quando lui vinse a Sanremo con Adesso tu. Eravamo giovani e innamorati, ma i discografici non vedevano di buon occhio il nostro rapporto. Ci siamo lasciati restando amici. Ho sempre seguito Eros musicalmente e gli voglio bene, vorrei vederlo felice in amore". Queste le dichiarazioni di Ferrari, ma i ramazzottologi si sono ricordati che in quel periodo il cantante era ufficialmente legato a Donatella Giussani, anche se questo non impedisce che magari poco prima (o durante) abbia avuto una storia anche con Paola Ferrari. Lui non ne ha mai parlato e dunque abbiamo solo le affermazioni di lei in proposito. L'altro amore finora segreto è stato quello col principe Alberto di Monaco, a lungo uno degli scapoli più ambiti al mondo. Questo ha affermato Ferrari: "Siamo stati insieme ma abbiamo sempre tenuto nascosta la nostra storia. Alberto è un uomo passionale ed empatico. Ci siamo rivisti e mi ha anche invitata, ma ero già sposata e innamorata di mio marito come sono oggi". Nel corso dell'intervista Paola Ferrari ha anche una frecciatina per il suocero, padre del marito Marco De Benedetti, Carlo De Benedetti, dicendo che non sono mai andati d'accordo e che lei non è stata invitata alla festa per il suo compleanno: "troppo a destra io, troppo a sinistra lui", a quanto ha dichiarato.