Paola Di Benedetto e Rkomi sullo stesso palco dopo la rottura: cosa è successo?

Paola Di Benedetto e Rkomi si incontrano sul palco del Power Hits Estate ma la reazione è lontana da quanto ci si sarebbe aspettato.

Il flirt tra Paola Di Benedetto e Rkomi è durato un battito di ciglia e si è concluso tra le frecciatine lanciate dall’ex gieffina e dal cantate. Sul palco del Power Hits Estate, tuttavia, i due si incontrano dopo l’addio e stupiscono per il loro atteggiamento.

Rkomi e Paola Di Benedetto, cosa è successo al Power Hits Estate

Poche ore fa è andato in scena il Power Hits Estate, evento musicale organizzato da RTL 102.5 con tutti i migliori artisti dell’estate 2022 e Paola Di Benedetto pronta ad intervistarli e ad introdurre le loro performance. Tra gli ospiti dell’evento c’era anche Rkomi, cantante la cui fama è esplosa dopo il Festival di Sanremo e prossimo giudice della nuova edizione di X Factor.

Rkomi e Paola Di Benedetto, solo qualche settimana fa, sembravano destinati a diventare la coppia dell’estate, protagonisti di uno scatto di coppia con Fedez e Chiara Ferragni che aveva sancito un’unione ufficiale. In realtà, il flirt si è consumato in brevissimo tempo e i due si sono detti addio, non senza qualche polemica sul possibile interesse di Blanco per Paola. In un’intervista al Corriera, b ha preso le distanze dalla presentatrice, rivolgendole parole caustiche e meritandosi una replica altrettanto dura da parte della Di Benedetto.

Per questo si presumeva che tra i due vi fosse una certa tensione, trovandosi obbligati al faccia a faccia sul palco del Power Hits Estate. Invece, dopo l’esibizione del cantante, Paola si è mostrata distaccata e professionale nei confronti del cantante, mostrandosi anche aperta a qualche battuta a doppio senso.