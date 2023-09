Paola Barale condurrà un nuovo programma su Italia 1: l'indiscrezione inaspettata!

Gossip TV

Arriva un gossip clamoroso su Paola Barale, che potrebbe tornare in casa Mediaset con un nuovo programma su Italia 1.

Nuovi orizzonti lavorativi in casa Mediaset per Paola Barale. La presentatrice è tornata a far parlare di sé grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle, e ora sembra che il Biscione abbia messo gli occhi su di lei per proporla come protagonista di un nuovo programma di Italia 1. Ecco l’ultima indiscrezione.

Paola Barale torna a Mediaset? Lo scoop

Protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, che ha commentato con parole decisamente cariche di veleno, Paola Barale è tornata a far parlare di sé e sembra che Mediaset abbia in mente di riprendere sotto la sua ala protettiva, almeno stando all'indiscrezione lanciata dal settimanale Vero. “Paola Barale dopo un bel po’ di anni potrebbe tornare a Mediaset. Per la Barale sarebbe stato ideato un nuovo programma sui viaggi che dovrebbe andare in onda su Italia 1”, si legge sul noto settimanale.

Dunque sembra che il Biscione voglia premiare la bella presentatrice, affidandole un ruolo di primo piano in un nuovo programma che andrà in onda preso su Italia 1. Ma di cosa si tratta? Ulteriori chiarimento arrivano da Pipol Tv che fa sapere che Barale è stata scelta come opinionista della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show che sarà condotto nel nuovo anno da Enrico Papi. Il presentatore è stato riccamente premiato da Mediaset, che l’ha confermato come uno dei volti di punta della prima serata e l’ha voluto anche, si vocifera, per un nuovo programma musicale.

C’è chi spera che, tuttavia, la notizia riguardante la Barale non sia collegata a Papi ma che riguardi la conduzione della nuova stagione de La Talpa, il reality show che si prepara a tornare in tv dopo tanti anni di stop, stando alla presentazione dei palinsesti televisivi 2023/2024. Non resta che attendere per scoprire dove e quando rivedremo Paola sul piccolo schermo. Lei, nel frattempo, si mantiene in forma con tanto sport, una vita piena e qualche apparizione televisiva in Rai.