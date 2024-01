Pandoro Gate, la sorella di Chiara Ferragni perde il posto di lavoro: Parpiglia dà la notizia e lei nega

Gossip TV

Durante la trasmissione di gossip Password, Gabriele Parpiglia lancia una bomba: Francesca Ferragni sarebbe stata licenziata per colpa di Chiara e dell'increscioso caso del pandoro Balocco. Lei smentisce, e non è l'unica.

Nel mondo del gossip capita spesso che circolino notizie false, che finiscono per mettere in cattiva luce chi non merita di essere oggetto di odio e persecuzione mediatica. A trovarsi al centro di una colossale menzogna è stata Francesca Ferragni, sorella della più nota Chiara, che non sta passando il miglior momento della sua vita visto lo scandalo della truffa del pandoro Balocco. A peggiorare le cose ci si è messo Gabriele Parpiglia.

La Fake news di Parpiglia: Francesca Ferragni licenziata dal suo capo

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha detto, mentre era in diretta su Rtl 102.5, dove conduce la trasmissione di gossip Password ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.00, che Francesca Ferragni avrebbe perso il posto di lavoro per via del Pandoro gate. Più nel dettaglio è accaduto che Nicoletta De Ponti, anche lei conduttrice della trasmissione, abbia dato il là al collega dicendo:

Parliamo della sorella della Ferragni, diamo questa notizia in esclusiva, che è bruttissima:

A quel punto Parpiglia è partito con la clamorosa baggianata:

Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista, ha studiato per fare la dentista e lavorava in uno studio, e succede che il titolare, c'erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al Pandoro gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia Ferragni, è stata mandata via un mese, è stata sospesa un mese, è alle Maldive, quindi non sta malissimo, però credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro.

Esiste un video del programma. Ecco l'estratto che ci interessa e che ci arriva da Instagram:

Tutti contro Parpiglia, e a ragione

Ovviamente i colleghi di lavoro di Francesca Ferragni si sono sentiti in dovere di intervenire. In risposta al video, e quindi sempre sulla pagina instagram di Rtl, un certo dottor Luca Macaluso ha commentato:

Ragazzi ma che c…o state dicendo la @fraferragni e una delle dottoresse più brave professionali che io abbia nel mio staff . E non la manderei via nemmeno sotto tortura , e ritengo questo una situazione che esula da ogni tipo di coinvolgimento. Ma che c…o dite … ma siete impazziti..venite e vi accorgerete che è piena di pazienti che la amano da qui fino all'estate.

Ora, quello che forse molti di voi non sanno è che il proprietario dello studio è Marco Ferragni, padre di Francesca e di Chiara Ferragni. Francesca sta alle Maldive, è vero, ma non si sta leccando le ferite. È infatti in viaggio di nozze con il marito e il figlio.

La cosa ridicola è che, invece di ritrattare, Parpiglia si è arrampicato sugli specchi, rispondendo:

Qui si evince l’ignoranza di chi insiste nel dire che lavora con il padre e chiaramente io da giornalista ho dato una notizia, ho chiamato il diretto interessato, non dirò le parole esatte perché non è corretto. Ma se questo è servito a far recuperare un rapporto, bene così. Amen!

A mettere tutti a tacere, comunque, è stata la stessa Francesca Ferragni, che in una storia ha scritto:

A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente.