L'ex star del Bagaglino, intervistata dal Corriere della Sera.

L'ex star del Bagaglino, la showgirl sarda Pamela Prati, si è raccontata a cuore aperto al Corriere della Sera, tornando a parlare della vicenda di Mark Caltagirone, del suo passato a volte doloroso e dell'incontro con alcuni tra gli attori più amati e conosciuti del mondo, come il premio Oscar, Rober De Niro e l'indimenticabile Walter Chiari.

Pamela Prati, spiega perché non vuole più parlare di Mark Caltagirone: "Una truffa affettiva crudele"

Sull'inesistente imprenditore Caltagirone e le nozze mai avvenute, una vicenda per cui la showgirl è stata avvolta in un ciclone mediatico senza precdenti, la Prati ha spiegato il motivo per il quale non vuole parlarne più:

"Preferirei che quel nome non comparisse in questa intervista. Ho subito una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me. Non voglio aggiungere nulla: se ne stanno occupando gli avvocati nelle sedi appropriate. Nella mia autobiografia l’ho spiegato: sono stata spinta a farlo. Però vede che anche adesso sembra quasi mi debba giustificare? Nessuno ha chiesto conto a Roberto Cazzaniga, il pallavolista che ha subito una truffa simile. Per lui solo solidarietà e affetto: peraltro sacrosanti. Quello che mi dispiace è che tutti hanno pensato ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo io non ho più lavorato. Ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta."

Parlando del suo passato, Pamela Prati ha confessato di aver sofferto di problemi alimentari:

"Purtroppo riaffiorano quando non sto bene. Fin da quando ero bambina ho paura di soffocare e nei momenti delicati della mia vita questa paura riaffiora e allora non mangio. Ho sempre con me una bottiglietta d’acqua. Il mio analista Paolo Crepet dice che non devo nascondere le mie fragilità: il problema non è mio, ma degli altri. Ed è un bene che oggi tutti comincino a parlare di più della loro salute. Non mangio il cibo molto secco. Amo tutto ciò che è morbido o liquido: vellutate, gelati, frutta morbida, insalate con cetrioli e finocchi tagliati finissimo."

La Prati ha ammesso che avrebbe tanto voluto avere un figlio:

"Sì, ma sono una zia molto presente. Tra nipoti e pronipoti ne ho una trentina. Li ho seguiti e li seguo tutti. In amore, penso di essere stata fortunata perché sono stata amata. Poi, si sa, l’amore non è eterno. Ma io non ho mai avuto avventure: sempre storie lunghe."

La showgirl nel corso della sua vita ha incontrato e conosciuto e ha fatto perdere la testa ad alcuni indimenticabili attori del grandi schermo:

"Ce l’ho memorizzato in rubrica come Bob De Niro. Ci siamo incontrati a Roma durante una cena. Aveva un bel sorriso. Walter Chiari era una persona molto fragile e sensibile, intelligentissima. Adoravo ascoltarlo. Una volta mi raggiunse in Giamaica: ho questa foto di noi che chiacchieriamo su una canoa a cui sono molto affezionata. Purtroppo non è ricordato come dovrebbe. Ne parlavo da poco con un amico, succede anche con tanti artisti sardi dimenticati."