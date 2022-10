Pamela Prati e Mark Caltagirone: arriva la data della prima udienza, la denuncia dei genitori del finto Sebastian

Gossip TV

Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le due ex agenti di Pamela Prati, sono state citate in giudizio. La prima udienza è prevista per il 1 febbraio 2023.

A distanza di oltre 3 anni dal caso Caltagirone, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono state citate in giudizio per il reato di sostituzione di persona.

Caso Caltagirone: le due ex agenti di Pamela Prati citate in giudizio dai genitori del finto Sebastian

Si tratta della prima vera denuncia per la quale le due ex agenti di Pamela Prati, dovranno comparire in tribunale il 1 febbraio 2023, data della prima udienza.

La citazione in giudizio è arrivata in seguito alla denuncia sporta dai genitori del bambino che ha impersonaficato (a sua insaputa) Sebastian Caltagirone, figlio dell' inesistente Mark Caltagirone.

Leonardo D’Erasmo, legale che rappresenta i genitori del minore, ha comunicato a Fanpage, "l’intenzione di affiancare al procedimento penale anche quello civile. Stando alla versione fornita dall'avvocato, gli episodi problematici sarebbero diversi".

Ecco cosa si legge sul portale di Fanpage:

"Al bambino e ai suoi genitori sarebbe stato fatto credere che stesse girando una fiction con tanto di copione, battute, testi, foto e video. A un certo punto di questa fiction, al minore sarebbe stato richiesto di recitare il ruolo di un bambino ammalato di tumore alla gola, di parlare con la voce roca di chi sta male. Ci sarebbero degli audio di questo bambino, che all’epoca aveva 7/8 anni, al quale sarebbe stato chiesto di dire cose come “Mamma, sto male”. Ci costituiremo parte civile. Una volta ottenuto l'esito della fase penale, avvieremo un'azione civile perché i genitori vogliono ottenere giustizia."

Il minore, sarebbe poi stato "sbeffeggiato a scuola quando la questione è venuta fuori, tanto da non volere più andarci" e avrebbe "vissuto la delusione di un sogno che aveva coltivato studiando copioni per ore per poi scoprire di essere stato preso in giro".

Secondo la ricostruzione dei fatti, il finto Sebastian è stato protagonista di foto, video e audio per avvalorare la messinscena e ci sarebbe stato anche un incontro dal vivo con Pamela Prati, convinta quest'ultima di conoscere il figlio del suo futuro sposo Caltagirone.

Eliana Michelazzo, come annunciato da Dagospia, è pronta a raccontare la sua verità nel corso del prossimo appuntamento con Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.