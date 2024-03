Pamela Perricciolo commenta la decisione del giudice che ha archiviato la denuncia di Pamela Prati

Gossip TV

La denuncia che Pamela Prati ha fatto a Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo per l'intricata e nota faccenda legata a Mark Caltagirone, è stata archiviata a tre anni dall'opposizione della showgirl sarda.

Il commento di Pamela Perricciolo sulla sentenza che ha archiviato la denuncia della Prati: "La gente la smetta di giudicare senza saper i fatti perché si creano gogne mediatiche sul nulla"

Secondo il Gip di Roma, Valeria Tomassini, "Pamela Prati non fu truffata dalle due ex agenti affinché fosse indotta a credere all’esistenza di un corteggiatore inesistente. Al contrario, nelle motivazioni dell’ordinanza che conclude una vicenda cominciata 5 anni fa, il gip sostiene che l’intera storia "risulta un espediente utilizzato, con il consenso della stessa vittima, a scopi autopromozionali”. Vicenda che avrebbe garantito “un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio d’intrattenimento" ha riportato ieri Fanpage. Dopo anni di silenzio, oggi la Perricciolo è tornata a parlare della vicenda commentando la suddetta sentenza con queste parole:

“Chi mi segue da anni sa che non ho mai pubblicato nulla su questa triste storia. Oggi pubblico la parola fine. Augurandomi (ma so che è impossibile) che la gente la smetta di giudicare senza saper i fatti perché si creano gogne mediatiche sul nulla. Non festeggerò perché comunque non c’è da festeggiare, però era giusto postare quello che un giudice VERO ha disposto e non presentatori televisivi. Adesso però chi ha parlato senza sapere si prendesse le responsabilità perché non mi fermo mica qui”. […] Grazie avvocato, adesso però i danni da chiunque abbia parlato o scritto tanto per”.

Da quando esplose il caso e (e il caos) mediatico e non legato alla storia del matrimonio di Pamela Prati con Caltagirone, la Perricciolo ha sempre sostenuto che la showgirl sarda fosse a conoscenza della sua inesistenza e fosse d'accordo con lei e la Michelazzo. La Prati, dal canto suo, ha sempre sostenuto di essere stata vittima di una truffa amorosa architettata dalle sue ex agenti.