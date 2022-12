Orietta Berti conquista la tv: tutti i programmi la vogliono e Maurizio Costanzo può dirci il perché

Gossip TV

La cantante Orietta Berti è in tutte le trasmissioni televisive e sta ottenendo un successo sempre più clamoroso. A spiegarci come mai, c'è Maurizio Costanzo. Ecco cosa ha detto.

Questo è l'anno di Orietta Berti: tutti la adorano e tutti la vogliono nei propri programmi. La cantante di hit famosissime è in tutti i palinsesti, dal GFVip, dove svolge il ruolo di opinionista, a Il Cantante Mascherato dove è stata giudice, così come anche per The Voice.

Orietta Berti show: Maurizio Costanzo ci spiega il perché

Per il suo futuro, la cantante ha affermato che passerà dal palinsesto Mediaset a quello Rai, infatti, sarà un'ospite fissa del programma Che Tempo Che Fa, a detta dei rumors di Oggi. Interpreterà anche una piccola parte in una fiction molto nota al pubblico generalista, Che Dio ci aiuti. La cantante celebrerà presto 79 anni e quasi 60 di carriera. Motivo per cui la Rai potrebbe anche avviare un nuovo progetto dedicato a lei.

Ma a cosa è dovuto tutto questo successo? A spiegarci il perché è Maurizio Costanzo che nella sua rubrica su Nuovo ha svelato la verità sulla presenza di Orietta Berti in televisione:

"Orietta Berti è un personaggio molto amato. Le reti televisive fanno a gara per averla perché sanno che è popolare e che la sua presenza garantisce ascolti. Non è forse un caso che il GFVip stia facendo numeri soddisfacenti: la presenza di Berti aiuta a catturare il pubblico. Lei ha saputo costruirsi, in maniera spontanea, l'immagine di personaggio famoso, ma anche alla mano."

Ma la cantante è una vera forza anche sui social: è al quarto posto tra i personaggi più amati e a questo hanno contribuito sicuramente le sue opinioni al GFVip: come dimenticare la partaccia a Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone?. Insomma, in Rai o a Mediaset, tutti sono pazzi per Orietta Berti.