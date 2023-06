Nota influencer chiede hotel gratis e 600 euro per due Stories. Il gestore: "Basta scrocconi"

Gossip TV

L'influencer famosa, che conta su Instagram un milione di follower, ha chiesto tre notti gratis per lei, due amici e il cane a un gestore di albergo romano che si è opposto denunciando l'accaduto.

Pernottamento gratis per lei, due amici e il cane, oltre a un pagamento di 600 euro in cambio di visibilità e storie Instagram. Questa la richiesta di una nota influencer che ha fatto andare su tutte le furie un gestore romano che ha denunciato l'accaduto al Messaggero.

Influencer scrocconi: la richiesta che ha fatto infuriare il gestore di un albergo romano

Buongiorno, ho avuto modo di visionare il vostro sito e ritenerlo in linea per l'arrivo dell'influencer del momento a Roma. Il cachet è di 600 euro, in cambio del tag su Instagram Story" questa la richiesta via email dell'agente dell'influencer di cui ancora non si conosce l'identità.

Una richiesta che il titolare dell'albergo ha deciso di declinare opponendosi fermamente:

"La ringrazio per la sua "vantaggiosissima" proposta ma purtroppo non possiamo accettare. Preferisco investire quei 600 euro per nuovi servizi di cui potranno usufruire gli ospiti paganti che ci ringraziano ogni volta che lasciano il nostro hotel."

"Noi facciamo fattura ai clienti di ogni cosa anche delle tasse di soggiorno - ha proseguito il titolare a Il Messaggero - loro cosa ci avrebbero dato in cambio di pernotti gratis e 600 euro? Nulla, ovviamente nulla. Ah no, due storie Instagram. Ma davvero questi influencer credono che il mondo è tutta una stories? I nostri dipendenti e i nostri clienti valgono di più. Ora basta!"

Un fenomeno, quello di richiedere pernottamenti gratis, a quanto pare ormai molto diffuso ma questa volta hanno persino chiesto un compenso per fare la pubblicità alla struttura:

"Siamo inondati da richieste del genere, fino a qualche tempo fa queste influencer, come si fanno chiamare loro, volevano pernottamenti gratis per loro e altri, adesso addirittura chiedono dei soldi. Uniamoci e rompiamo questo meccanismo marcio. Per carità ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma se continuiamo a permettere a queste persone di usarci in questo modo non cresceremo mai, non dimostreremo mai davvero quanto valiamo. Si perché a dirla tutta, se una persona viene pagata per fare pubblicità (a insaputa dell'utente) a un'attività o un prodotto, sta ingannando il fan. Ma questo non tutti lo sanno"