Noemi Bocchi replica alle dichiarazioni di Ilary Blasi nel suo docufilm Unica

La compagna dell'ex capitano giallorosso, Francesco Totti, ha rotto il silenzio e sembra aver voluto condividere una (non troppo) velata frecciatina a Ilary Blasi.

Il docufilm di Ilary Blasi, Unica, continua a essere al primo posto tra i titoli più visti su Netflix ed è persino nella top 10 dei documentari più visti non in lunga originale. Insomma, il racconto dell'ex lady Totti sta spopolando sia sulla piattaforma sia sul web. I media e il rumoroso popolo internauta non parla d'altro e sembra che la vendetta di Ilary l'abbia incoronata come una Regina il cui piatto è stato freddo ma decisamente saziante.

Noemi Bocchi rompe il silenzio: "Non ho tempo per le cose che non valgono niente"

Er Pupone sembra che abbia commentato il tutto con un "Faccia e dica quello che vuole" riferito da Il Corriere della Sera. L'amico fraterno di Totti e spesso suo portavoce, Alex Nuccitelli, ha dichiarato: "ll documentario non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la mia verità già all’inizio e mi era passata la voglia di proseguire", e tra tutti, mancava lei, la compagna di Totti, Noemi Bocchi, spesso nominata dalla Blasi in Unica, soprattutto perché se il matrimonio tra la conduttrice e l'ex calciatore è naufrago dopo 20 anni insieme, sembra che il proprio motivo sia questa donna (che è la versione di Ilary ma non quella di Totti).

Oggi, Noemi, ha rotto il silenzio e ha condiviso una Ig Stories in cui non ha nominato nessuno ma sembra chiaro a chi possa essere rivolta:

"Non ho tempo per le cose che non valgono niente"