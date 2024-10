Morto Liam Payne, ex cantante degli One Direction, aveva 31 anni

Gossip TV

Il musicista inglese è deceduto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel.

Una terribile tragedia ha sconvolto il mondo della musica questa notte: è morto, a soli 31 anni, Liam Payne, ex membro degli One Direction. Il cantante britannico è precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires.

Il mondo della musica sotto shock: è morto Liam Payne

Al momento, le autorità stanno indagando per capire se si sia trattato di un tragico incidente o di un suicidio. Negli ultimi minuti prima del tragico evento, Payne aveva pubblicato un video su Snapchat in cui appariva tranquillo, aumentando il mistero su quanto accaduto. Le indagini sono ancora in corso per determinare se si tratti di una caduta accidentale o di un gesto volontario.

Secondo le prime ricostruzioni, Payne era arrivato da solo all'hotel domenica scorsa. Ieri pomeriggio, la polizia è stata chiamata a intervenire dopo una segnalazione di un uomo che mostrava comportamenti aggressivi, probabilmente sotto l'influenza di alcol o droghe. In una registrazione diffusa da una televisione locale, un dipendente dell'hotel ha descritto la situazione alla polizia, riferendo: "Salve, vi chiamiamo dall’hotel Casasur. Abbiamo un ospite che è in preda agli effetti di sostanze e sta distruggendo tutto nella sua stanza, abbiamo bisogno di aiuto immediato." Poco dopo, il direttore dell'hotel avrebbe udito un forte rumore proveniente dal cortile. Uscito per verificare, ha trovato il corpo di un uomo caduto dal balcone della stanza. Secondo il canale televisivo TN, Payne sarebbe precipitato da un'altezza di circa 13-14 metri, e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Nel corso degli anni, la vita privata del cantante era stata spesso al centro di voci e polemiche. Si era parlato di suoi problemi con l'ansia, l'agorafobia e l'abuso di alcol. Dopo la nascita di suo figlio, aveva intrapreso un percorso di riabilitazione. Tuttavia, negli ultimi tempi, Payne era finito anche al centro di controversie a causa di accuse di abusi fisici e psicologici da parte di alcune ex compagne, tra cui la modella Maya Henry.

La scomparsa di Liam Payne ha portato un immenso dolore a coloro che hanno condiviso con lui una parte del loro cammino, ma anche ai tantissimi fan che lo seguivano in tutto il mondo. Mentre emergono nuovi dettagli sulle sue ultime ore di vita, molti si sono riuniti sul luogo della tragedia per rendergli omaggio. Tra i primi a dedicare un post commovente all'artista c'è stata Anne Twist, la madre di Harry Styles. Ha condiviso l'immagine di un cuore spezzato, accompagnandola con le parole: "Era solo un ragazzo".