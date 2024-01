Morgan si scaglia contro Maria De Filippi: "Ad Amici è successa una cosa gravissima!"

Gossip TV

Il cantautore, in una diretta social con Luca Jurman, è tornato a parlare della partecipazione come giudice nella sedicesima edizione di Amici.

Morgan, reduce dalla sua esclusione piuttosto discussa nell'edizione appena conclusa di X Factor, è tornato a parlare della partecipazione come giudice nella sedicesima edizione di Amici.

Il cantautore lo ha fatto in occasione di una diretta social con Luca Jurman e le parole di Morgan sono destinate ad alimentare un certo clamore. Marco Castoldi ha infatti raccontato un retroscena che coinvolgerebbe anche la conduttrice e ideatrice del talent, Maria De Filippi. Secondo Morgan, la sua uscita di scena nel corso della sua partecipazione ad Amici nel 2016/17, sarebbe stata architettata dalla De Filippi che poi non lo avrebbe tutelato così come gli aveva promesso.

Ecco cosa ha dichiarato l'ex giudice, come riportato da Isaechia:

"Ad Amici c’è stata una cosa gravissima. Quando io ho fatto Amici io sono stato messo in discussione nella cosa che so fare meglio di tutti, che è fare il direttore artistico della squadra. Scegliere i brani, capire la direzione dove. Mi è stato detto “il ruolo era sbagliato, non è il tuo ruolo“. Non è il io ruolo? Quello è il mio ruolo."

