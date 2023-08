Morgan, dopo le ultime polemiche arriva la decisione di Sky e Rai!

Gossip TV

Morgan è stato protagonista di alcune polemiche nel corso di questi giorni, tanto che la sua partecipazione ad alcuni programmi potrebbe essere in forse. Ecco cosa hanno deciso Sky e Rai in merito.

Morgan non è estraneo a uscite e frasi polemiche, in grado di accendere gli animi e alimentare polemiche, tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, il suoatteggiamento nei confronti del pubblico riunito durante un concerto e gli insulti - razzisti e omofobi - rivolti loro, hanno portato i fan del cantante a rivoltarsi. Inoltre, dato questo atteggiamento così provocatorio e privo di ogni rispetto, anche reti come Sky e Rai sembrano aver deciso di prendere provvedimenti seri contro il cantante.

Morgan, gli insulti e le ultime polemiche spingono Sky e Rai ad agire, cosa succederà?

Il cantautore aveva, infatti, interrotto il concerto, lanciando a caso insulti vari e tirando in ballo anche suo colleghi, come Marracash - che aveva poi risposto - e Fedez. Contro di lui si sono schierati diversi esponenti del mondo dello spettacolo e della musica, come i Pinguini Tattici Nucleari, risentiti per il inguaggio usato da Morgan e per l'atteggiamento che il cantante ha tenuto in tale occasione. Nonostante Morgan abbia chiesto scusa per i suoi comportamenti, questa volta potrebbe essersi spinto troppo oltre.

Morgan dovrebbe riprendere il suo ruolo di giudice nella prossima edizione di X-Factor (in onda su Sky) e anche la seconda stagione di Stramorgan era stata confermata da Rai. Ma, alla vista di questi recenti polemiche in cui è stato coinvolto Morgan, cosa avranno deciso le due reti? A dare qualche delucidiazione è stato TvBlog con un'indiscrezione che svela che Sky e Rai avrebbero deciso come comportarsi con il cantante:

"Da quanto ci risulta, Morgan resterà nella giuria di XFactor 2023. Diverso il discorso della Rai. Qui il nostro eroe avrebbe potuto poroporre una nuova stagione di Stramorgan, il programma che è andato in onda nella passata stagione nella seconda serata di Rai2. Va detto che in ogni caso la trasmissione non era prevista per l'autunno. Pare però che Stramorgan non andrà in onda neppure nella seconda parte della stagione tv. Staremo a vedere"

Morgan ha anche pubblicato un commento verso quelli che ha definito "criticoni" e "moralisti e bacchettoni":

"Giudicate tutti e non volete essere giudicati. Siete convinti di essere perfetti e che sia lecito solo il vostro punto di vista. Io non sono affatto così. E più credete di potermi istituzionalizzare, più io sfuggirò ad ogni volontà di dominio tirannico sull'essere umano. Viva la libertà. Viva la dissonanza. E viva la diversità. Viva l'omosessualità, la trasparenza. Viva la verità."