Miriam Leone selfie senza make-up: "Dove sarebbero le imperfezioni?" commentano i follower

L'attrice ed ex Miss Italia Miriam Leone posta su Instagram un selfie senza filtri e senza trucco, ma non tutti apprezzano le sue parole sull'essere imperfetti.

La bella Gwineth Paltrow aveva postato alcune settimane fa una foto di sé in cui spiccava un balzo celebrando le sue imperfezioni di donna neo 50enne. Chiaramente appariva in gran forma e, tra i tanti commenti di auguri c'erano anche quelli di chi a 50 anni non può certamente permettersi di essere come lei. Commenti polemici che rasentavano l'insulto.

L'ex Miss Italia Miriam Leone, che di anni ne ha 37, ha fatto un post non così diverso da quello di Paltrow. L'attrice ha pubblicato su Instagram un selfie in cui appare davanti a un muro giallo alle prime luci dell'alba, "senza filtri e senza trucco" scrive nella didascalia. Miriam è impegnata in queste settimane sul set de I Leoni di Sicilia, una serie tratta dal primo capitolo del romanzo di Stefania Auci sulla saga dei Florio, una famiglia di armatori, imprenditori del vino, della conservazione del pesce, della ceramica, del turismo, protagonisti di un'epoca d'oro dello sviluppo economico nella Palermo del 1800.

Miriam Leone e le imperfezioni che i suoi follower non riescono a vedere

Dopo una nottata trascorsa sul set, Miriam Leone ha pubblicato un suo primo piano al risveglio, volendo sottolineare quanto anche per lei esistano momenti di imperfezione. Il fatto che anche una ex Miss Italia possa non piacersi se si guarda allo specchio, è normale, in fin dei conti è una persona come tutti noi e vede se stessa attraverso il filtro del suo personale punto di vista. Il suo messaggio sincero però non è accolto bene da tutti i follower che parlano di "imperfezioni inesistenti".