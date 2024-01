Miriam Leone: "La maternità ti rasserena, ti ribalta e ti ricuce"

Gossip TV

L'attrice Miriam Leone, l'Eva Kant dei Diabolik, sui social condivide alcuni scatti e considerazioni sulla sua maternità: come l'ha cambiata e cosa prova?

Il 29 dicembre l'attrice ed ex-Miss Italia Miriam Leone ha dato alla luce Orlando, figlio suo e del marito Paolo Carullo: l'interprete di Eva Kant nella trilogia di Diabolik dei Manetti Bros ha affidato a un post su Instagram qualche considerazione a caldo sulla maternità, con foto che fortunatamente non ritraggono direttamente il piccolo, non prive di ironia: in una ha posto le coppette copricapezzoli sulla maglia (e non a pelle). C'è da allattare: si pensa tanto ma bisogna anche lavorare!

Miriam Leone: "La maternità ti riempie di amore da dare"

Miriam Leone, classe 1985, divenne Miss Italia nel 2008, per poi intraprendere una carriera di attrice che di recente l'ha vista insignita di una nomination ai David di Donatello per la sua interpretazione di Eva Kant nei Diabolik. Dall'anno scorso è su Disney+ in streaming con la serie I leoni di Sicilia, al fianco di Michele Riondino. In mezzo a questa carriera già decollata e in assetto di volo costante, Miriam ha commentato sui social l'aver dato alla luce da pochi giorni il piccolo Orlando, una rivoluzione nella quale vede amore ma anche una possibilità di miglioramento personale, senza se e senza ma. L'annuncio della gravidanza è avvenuto a fine agosto, con un'intervista su Variety, accompagnata già da una saggia considerazione: oltre a vedere la pancia che cresceva, ha realizzato che viveva in uno stato di pace interiore, noncurante dell'opinione altrui. Moglie di Paolo Carullo dal settembre 2021, Miriam vive a Milano e sì, Orlando è stato un bambino desideratissimo.

Sono diventata mamma ❤️

La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica.

Dare alla luce illumina.

Grazie Orlando per questi primi giorni insieme, la tua mamma ce la metterà sempre tutta.

Grazie a Paolo e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario.

Mi sento così, imperfetta e innamorata.