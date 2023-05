Michelle Hunziker, le foto mentre dà il latte al piccolo Cesare: "Mi commuovo ogni volta"

Gossip TV

Michelle Hunziker è sempre più una nonna premurosa e innamorata del piccolo Cesare. Eccola mentre dà il latte al bambino.

La nascita del piccolo Cesare, il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ha stravolto la vita di Michelle Hunziker, che è diventata nonna per la prima volta.

Michelle Hunziker, le foto mentre dà il latte al piccolo Cesare

La showgirl svizzera è al settimo cielo da quando è diventata nonna: anche la figlia Aurora aveva dichiarato che per la madre era come rivivere la maternità ancora una volta e che era entusiasta dell'arrivo del piccolo Cesare. Qualche ora fa, la showgirl si è mostrata sui social, ripresa dalla figlia, mentre allattava con il biberon il bambino, visibilmente emozionata. Il piccolo ha ormai due mesi e Michelle passa ogni momento libero che ha a coccolarlo e occuparsene, anche per supportare la figlia Aurora.

Nelle immagini postate dove Michelle dà il latte al piccolo, Aurora ha notato la commozione della madre e non ha potuto fare a meno di chiederle cosa avesse e la showgirl ha così risposto:

"Ogni volta che lo guardo mi viene da piangere"

Anche la stessa Michelle ha ripostato la storia del suo momento con il nipotino, scrivendo come caption: "Parte la giornata con un piantino d'emozione...". Per Hunziker, questo è un momento molto speciale e la neo nonna ha persino arredato una cameretta per il nipotino nella sua casa, in modo da poterlo accogliere con tutte le comodità. Pur non avendo neppure 50 anni, Michelle si è detta orgogliosa di essere una nonna giovane e ha incoraggiato anche le altre nonne sue coetanee a non nascondere la gioia di questi momenti.