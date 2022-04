Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi tornano insieme? Le incredibili indiscrezioni

Gossip TV

Secondo indiscrezioni, a quattro mesi dalla loro separazione ufficiale, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avrebbero passato alcuni giorni in Trentino Alto Adige: ritorno di fiamma?

Quattro mesi or sono Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano annunciato la loro separazione, ma qualcosa non sta andando per il verso auspicato da chi ha seguito con le brevissime paparazzate di lei con Giovanni Angiolini e di lui con un'assistente della stilista Elisabetta Franchi: Michelle e Tomaso infatti hanno trascorso di recente diversi giorni insieme in Trentino Alto Adige... un ritorno di fiamma? La coppia non scoppia più?

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: un ritorno di fiamma?

Altro che separazione: se questo fosse il caso, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sarebbero stati infatti visti insieme nei giorni passati in Trentino Alto Adige, nel rifugio di Bona Fontana. Stando a Dagospia i due, che hanno pur sempre condiviso undici anni della loro vita e hanno due figlie (Celeste e Sole), sarebbero apparsi a chi era presente in "atteggiamenti molto confidenziali".

Sembrerebbe quindi che le chiacchierate liaison di Michelle con Giovanni Angiolini e di Tomaso con una bionda assistente di Elisabetta Franchi non siano riuscite a scalfire del tutto un rapporto che pareva terminato, ma che invece si mantiene ancora, forse appeso a un filo... però non spezzato. Nel frattempo Giovanni Angiolini si è mostrato su Instagram in Messico, intento a sfoggiare muscoli, che però potrebbero non essergli bastati a conquistare del tutto il cuore di Michelle, di recente star di un one-woman show di grande successo, Michelle Impossibile, celebrazione di una lunga carriera...