Michelle Hunziker e la sua nuova vita da nonna: le tenere foto con il piccolo Cesare

Michelle Hunziker è sempre più entusiasta del suo ruolo di nonna e non perde occasione per trascorrere del tempo con il piccolo Cesare. Vediamoli insieme.

Michelle Hunziker è una delle showgirl e conduttrici più apprezzate del panorama italiano, ma nelle ultime settimane ha deciso di calarsi anche in un nuovo ruolo, quello di nonna del piccolo Cesare, il primogenito di sua figlia Aurora Ramazzotti. Il piccolo è nato dalla relazione della ventiseienne con Goffredo Cerza, portando gioia nelle vite dei neo genitori e anche di Michelle, completamente rapita dal bambino.

Michelle Hunziker nonna a tempo pieno!

Cesare è venuto al mondo poco più di un mese fa e già da prima della sua nascita Michelle Hunziker si era preparata per l'arrivo del suo primo nipotino, decidendo di allestire una cameretta nella casa che divide con le sue figlie più piccole, Celeste e Sole, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Se l'amore, al momento, non è tra le priorità della conduttrice, il suo nuovo compito di nonna è invece una priorità, un compito di cui la showgirl svizzera si occupa con dedizione e amore.Hunziker, infatti, ha già accolto il piccolo in casa e se ne è occupata, permettendo ad Aurora di godersi un po' di riposo. Inoltre, ha accompagnato, insieme alla consuocera, la neo mamma per una giornata di shopping con il piccolo, occupandosi di ogni necessità del bambino.

E, ancora, ieri, Aurora è stata ospite a pranzo dalla madre e Michelle ha postato alcune foto della giornata trascorsa insieme, dove si può vedere la nonna che allatta il piccolo con un biberon e un'espressione di grande felicità in volto. Anche la figlia, in alcune interviste, ha commentato che la madre è stata super entusiasta della nascita del piccolo, tanto che sembra sia diventata lei mamma ancora una volta. Poco prima poi di separarsi dal piccolo, per andare a lavorare, Hunziker ha condiviso un ultimo messaggio e la foto della mano del piccolo che si poggia sulla sua:

"E ora vado a lavorare carica d'amore"