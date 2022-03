Michelle Hunziker dimentica Trussardi: paparazzata mentre bacia un altro uomo, ecco chi é

Gossip TV

La showgirl è stata immortala in tenere effusioni con un ex gieffino.

Colpo di scena. Michelle Hunziker ha dimenticato Tomaso Trussardi? La bella conduttrice svizzera, è stata paparazzata dalla tedesca “Bunte” che l'ha immortala in Sardegna in tenere effusioni con un altro uomo. Lui è Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello nel 2015 e considerato il medico più sexy d’Italia.

Due mesi fa, la Hunziker, ha annunciato sui social la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, un rapporto naufragato perché, a quanto pare, non c'erano più la basi per continuare la relazione. "Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso" , si leggeva nella nota Ansa diffusa nel gennaio scorso. Trussadi e la showgirl svizzera insieme da dieci anni, si erano sposati nell'ottobre del 2014, allargando la famiglia con l'arrivo di due figlie, Sole, di otto anni e Celeste, di sei. Una rottura, quella per la coppia, che la Hunziker non ha esitato a definire "molto dolorosa".

A poco più di due mesi dall'annuncio, è arrivato forse un nuovo amore per lei. Il settimanale tedesco l'ha immortalata con l'aitante medico sardo specialista in ortopedia e traumatologia, dal fisico statuario e il sorriso super sexy.